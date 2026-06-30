Πέρασε στην Ελλάδα η φωτιά που ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία: 112 για ετοιμότητα στο χωριό Ακρίτας Κιλκίς, δείτε βίντεο
Πέρασε στην Ελλάδα η φωτιά που ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία: 112 για ετοιμότητα στο χωριό Ακρίτας Κιλκίς, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα και μέχρι πριν λίγο επιχειρούσαν ενάερια
Πέρασε στην Ελλάδα η φωτιά που το απόγευμα της Τρίτης (30/6) ξέσπασε σε δασική έκταση στη Βόρεια Μακεδονία δίπλα στο χωρίο Ακρίτα στο Κιλκίς. Νωρίτερα, ήχησε μήνυμα του 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιφέρειας να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι πριν λίγο επιχειρούσαν εναέρια μέσα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 16 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι πριν λίγο επιχειρούσαν εναέρια μέσα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρίτας πλησίον της συνοριακής γραμμής του δήμου Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026
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