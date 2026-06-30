Αθώος ο πρώην αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής για την υπόθεση κοκαΐνης

Ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker είχε αρνηθεί κατηγορηματικά από την πρώτη στιγμή ότι είχε σχέση με την κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών - «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση» δήλωσε ο δικηγόρος του, Σάκης Κεχαγιόγλου