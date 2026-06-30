Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία αποκλείστηκε πρώτη φορά στην ιστορία της στα πέναλτι

Η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου ήταν κατώτερη των προσδοκιών γι' άλλη μια φορά και δεν θύμισε σε τίποτα την αρμάδα, που φτάνει συνήθως μακριά στη διοργάνωση