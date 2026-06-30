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Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία αποκλείστηκε πρώτη φορά στην ιστορία της στα πέναλτι
Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία αποκλείστηκε πρώτη φορά στην ιστορία της στα πέναλτι
Η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου ήταν κατώτερη των προσδοκιών γι' άλλη μια φορά και δεν θύμισε σε τίποτα την αρμάδα, που φτάνει συνήθως μακριά στη διοργάνωση
Γιατί έπαψε... Γερμανία να θυμίζει! Τα Πάντσερ απογοήτευσαν για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ και ετοιμάζουν... βαλίτσες από πολύ νωρίς. Το σύνολο του Νάγκελσμαν δεν έθελξε σε κανένα σημείο της φετινής διοργάνωσης και η Παραγουάη την απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι (1-1 κ.δ, παράταση), παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16», όπου περιμένει μια εκ των Γαλλία ή Σουηδία.
Η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου ήταν κατώτερη των προσδοκιών γι' άλλη μια φορά και δεν θύμισε σε τίποτα την αρμάδα, που φτάνει συνήθως ως την πηγή, ασχέτως αν πίνει νερό ή όχι! Σαν να μην της έφτανε ο αποκλεισμός από τους «32», η Mannschaft έβαλε τέλος σε μια παράδοση, που την ήθελε να βγαίνει πάντα νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς».
Η Αλμπιρόχα έγινε η πρώτη ομάδα που πληγώνει τους Γερμανούς στη «ρώσικη ρουλέτα» μετά από τέσσερις διαδοχικές επιτυχημένες απόπειρες στην ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα.
Οι τέσσερις προκρίσεις των Γερμανών στα πέναλτι:
1982 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Γαλλία 8-7 στα πέναλτι (3-3 παράταση)
1986 – Προημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Μεξικό 4-1 στα πέναλτι (0-0 παράταση)
1990 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Αγγλία 5-4 στα πέναλτι (1-1 παράταση)
2006 – Προημιτελικός: Γερμανία - Αργεντινή 4-2 στα πέναλτι (1-1 παράταση)
Η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου ήταν κατώτερη των προσδοκιών γι' άλλη μια φορά και δεν θύμισε σε τίποτα την αρμάδα, που φτάνει συνήθως ως την πηγή, ασχέτως αν πίνει νερό ή όχι! Σαν να μην της έφτανε ο αποκλεισμός από τους «32», η Mannschaft έβαλε τέλος σε μια παράδοση, που την ήθελε να βγαίνει πάντα νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς».
Η Αλμπιρόχα έγινε η πρώτη ομάδα που πληγώνει τους Γερμανούς στη «ρώσικη ρουλέτα» μετά από τέσσερις διαδοχικές επιτυχημένες απόπειρες στην ιστορία της στα Παγκόσμια Κύπελλα.
🇩🇪 Germany has lost a FIFA World Cup penalty shootout for the first time ever.— HF World (@hfworld_) June 30, 2026
✅ vs. France in 1982
✅ vs. Mexico in 1986
✅ vs. England in 1990
✅ vs. Argentina in 2006
❌ vs. Paraguay in 2026
Incredible run, yet an incredible achievement for Paraguay who heads into the R 16. pic.twitter.com/rtNz8wChO8
Οι τέσσερις προκρίσεις των Γερμανών στα πέναλτι:
1982 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Γαλλία 8-7 στα πέναλτι (3-3 παράταση)
1986 – Προημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Μεξικό 4-1 στα πέναλτι (0-0 παράταση)
1990 – Ημιτελικός: Δυτική Γερμανία - Αγγλία 5-4 στα πέναλτι (1-1 παράταση)
2006 – Προημιτελικός: Γερμανία - Αργεντινή 4-2 στα πέναλτι (1-1 παράταση)
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