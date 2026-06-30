Ημερίδα το «Δημόσιο αλλάζει»: Δείτε όσα είπαν Χατζηδάκης, Σκέρτσος και Λιβάνιος
Ημερίδα το «Δημόσιο αλλάζει»: Δείτε όσα είπαν Χατζηδάκης, Σκέρτσος και Λιβάνιος
Το Νewmoney.gr και το Πρώτο ΘΕΜΑ διοργάνωσαν ημερίδα για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης, την εμπειρία του πολίτη
Τις βασικές προτεραιότητες και τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα παρουσίασαν κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, κατά τη διάρκεια της ημερίδας με τίτλο «Το Δημόσιο αλλάζει - Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργάνωσε το Νewmoney.
Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν η αξιολόγηση και η στελέχωση του Δημοσίου, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με τους συμμετέχοντες να παρουσιάζουν στοιχεία και παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε την ανάγκη για τολμηρή αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση και τις ΔΕΚΟ, ενώ ανέφερε ως παραδείγματα επιτυχών ιδιωτικοποιήσεων τις περιπτώσεις της Ολυμπιακής, του ΟΛΠ, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία της πλατφόρμας politis.gr, μέσω της οποίας οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους.
Δείτε την ημερίδα του Newmoney
Μιλώντας με τον δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, Στέφανο Τζανάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι «όταν πήγαμε στη Βουλή βαρέθηκα να ακούω ”καλά τώρα ξυπνήσατε και μας φέρατε έναν νόμο με τίτλο ένα κράτος φιλικό στον πολίτη;”. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει όλα», είπε και σημείωσε ότι γίνονται βήματα.
«Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του υπ. Εργασίας και του ΕΦΚΑ, του υπ. Υγείας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτη φορά οι πραγματικοί παραγωγοί είδαν παραπάνω χρήματα, γιατί έχουμε ένα σύστημα διαφανές, με τη βοήθεια της ΑΑΔΕ. Στη συνέντευξη που θα δώσουμε αύριο με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Γιώργο Πιτσιλή, θα παρουσιαστεί η εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά, που κάνει μεταρρυθμίσεις έστω και με καθυστέρηση. Αυτή η κυβέρνηση χωρίς να τα έχει διορθώσει όλα έχει λύσει θέματα και προχωρεί στην επίλυση άλλων, π,χ οι πολεοδομίες», είπε στη συνέχεια. «Όταν ξεκινήσαμε, υπήρξαν φωνές και ψίθυροι. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, το θέμα είναι κάτι να γίνεται σωστά», ανέφερε για τις Πολεοδομίες.
«Έχει προχωρήσει η βάση δεδομένων, politis.gr, που μπορείς να βλέπεις ο πολίτης πώς προχωράει η υπόθεσή σου στο Δημόσιο. Αυτό στην Ελλάδα και στο ελληνικό Δημόσιο δεν είναι καθόλου και όμως το προχωρήσαμε», είπε ακόμα.
Αναφορικά με την αλλαγή καθηκόντων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και το έργο που έχει γίνει στα τρένα μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είπε ότι «Έχει κλείσει ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, προχωρεί σύμβαση ώστε να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΣΕ από εδώ και πέρα, η Deutsche Bahn, έχει περάσει νόμος με βάση τον οποίο οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είναι πολύ πιο ευέλικτοι, και τώρα γίνεται επιλογή στελεχών από την αγορά, με αυξημένο μισθολόγιο.
Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν η αξιολόγηση και η στελέχωση του Δημοσίου, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με τους συμμετέχοντες να παρουσιάζουν στοιχεία και παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε την ανάγκη για τολμηρή αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση και τις ΔΕΚΟ, ενώ ανέφερε ως παραδείγματα επιτυχών ιδιωτικοποιήσεων τις περιπτώσεις της Ολυμπιακής, του ΟΛΠ, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία της πλατφόρμας politis.gr, μέσω της οποίας οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους.
Δείτε την ημερίδα του Newmoney
Μιλώντας με τον δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, Στέφανο Τζανάκη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι «όταν πήγαμε στη Βουλή βαρέθηκα να ακούω ”καλά τώρα ξυπνήσατε και μας φέρατε έναν νόμο με τίτλο ένα κράτος φιλικό στον πολίτη;”. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει όλα», είπε και σημείωσε ότι γίνονται βήματα.
«Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του υπ. Εργασίας και του ΕΦΚΑ, του υπ. Υγείας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτη φορά οι πραγματικοί παραγωγοί είδαν παραπάνω χρήματα, γιατί έχουμε ένα σύστημα διαφανές, με τη βοήθεια της ΑΑΔΕ. Στη συνέντευξη που θα δώσουμε αύριο με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Γιώργο Πιτσιλή, θα παρουσιαστεί η εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά, που κάνει μεταρρυθμίσεις έστω και με καθυστέρηση. Αυτή η κυβέρνηση χωρίς να τα έχει διορθώσει όλα έχει λύσει θέματα και προχωρεί στην επίλυση άλλων, π,χ οι πολεοδομίες», είπε στη συνέχεια. «Όταν ξεκινήσαμε, υπήρξαν φωνές και ψίθυροι. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, το θέμα είναι κάτι να γίνεται σωστά», ανέφερε για τις Πολεοδομίες.
«Έχει προχωρήσει η βάση δεδομένων, politis.gr, που μπορείς να βλέπεις ο πολίτης πώς προχωράει η υπόθεσή σου στο Δημόσιο. Αυτό στην Ελλάδα και στο ελληνικό Δημόσιο δεν είναι καθόλου και όμως το προχωρήσαμε», είπε ακόμα.
Αναφορικά με την αλλαγή καθηκόντων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και το έργο που έχει γίνει στα τρένα μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είπε ότι «Έχει κλείσει ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, προχωρεί σύμβαση ώστε να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΣΕ από εδώ και πέρα, η Deutsche Bahn, έχει περάσει νόμος με βάση τον οποίο οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είναι πολύ πιο ευέλικτοι, και τώρα γίνεται επιλογή στελεχών από την αγορά, με αυξημένο μισθολόγιο.
Προχωρούν τα έργα σε τρία διαφορετικά επίπεδα για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, θα έχουν κλείσει οι εργασίες μέχρι νωρίς το φθινόπωρο και θα μπουν σίγουρα τα δύο καινούργια τρένα που είναι επιπλέον των 23, που είναι να έρθουν στην Ελλάδα μέχρι το 2028. Γίνονται μια σειρά από βήματα και είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος Κότσιρας θα ακολουθήσει τα ίδια βήματα. Αν είχαν το κουράγιο οι κυβερνήσεις να συγκρουστούν με τα κακώς κείμενα και όλες τις ΔΕΚΟ, το θέμα του ΟΣΕ θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ πιο γρήγορα, όπως αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της Ολυμπιακής, του ΟΛΠ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, έχουμε παραδείγματα επιτυχίας στην Ελλάδα».
«Επειδή το Δημόσιο θυμίζει πολλές φορές Λερναία Ύδρα, χρειάζονται γνώση και τόλμη. Χρειάζεται ομάδα. Χρειάζονται άνθρωποι να έχουν γνώσεις και να μην ψάχνονται και να έχουν τα ”guts”. Νομίζω ότι και οι πολίτες τελικά αυτό επιβραβεύουν», είπε καταλήγοντας ο Κωστής Χατζηδάκης.
Στο πάνελ συμμετείχε επίσης ο Κυριάκος Τολιάς, Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος, Άγγελος Μόσχοβας.
«Η ελληνική δημόσια διοίκηση υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες» είπε αρχικά ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε την ανάγκη να εστιάσει η κυβέρνηση στα καθημερινά ζητήματα, στο να μην δαιμονοποιείται η μέτρηση και στο να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η γνώμη των πολιτών για τη βελτίωση του Δημοσίου. Ταυτόχρονα ο κ. Σκέρτσος ρωτήθηκε για το αφήγημα που έχει η κυβέρνηση για την τρίτη τετραετία. «Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες ειδικά την δεκαετία 2010-2020, χάθηκαν θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις, εισοδήματα, έφυγαν άνθρωποι το εξωτερικό - ευτυχώς γυρίζουν τώρα χάρη στις πολιτικές που ακολοθούμε» σημείωσε για να περιγράψει το επόμενο κυβερνητικό στοίχημα: «Να κλείσουν εκκρεμότητες που έρχονται από το βαθύ παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εκκρεμότητες δύο αιώνων! Το Κτηματολόγιο, ο Ενιαίος Δικαστικός Χάρτης, το Κληρονομικό Δίκαιο που αλλάξαμε είναι κάποιες από αυτές. Η Δημόσια Διοίκηση ταλαιπωρείται από την ασθένεια του ασάλευτου χρόνου. Η ΝΔ είναι στο μέσο μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για μια σύγχρονη, αυτάρκη, ευημερούσα χώρα» είπε ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε: «Στην τρίτη θητεία πρέπει να κάνουμε το μεγάλο ποιοτικό στα εισοδήματα, στις σχέσεις Κράτους - Πολίτη, ένα άλμα αξιοπρέπειας, για το μετασχηματισμό της χώρας» προσθέτοντας ότι γι' αυτό απαιτείται μονοκομματική κυβέρνηση. «Δεν είμαι κατά των συνεργασιών αλλά δεν υπάρχει στη χώρα μας κουλτούρα συνεργασίας, το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος.
«Η κυβέρνηση πρέπει να μετρά, όχι μόνο υπουργικές αποφάσεις, αλλά και καθημερινά ζητήματα, όπως, πόσες καθυστερήσεις έχει μία γραμμή από το κέντρο ως τα νότια προάστια. Πόσα λεωφορεία έχει, για να μπορέσουν να εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά τις δημόσιες συγκοινωνίες», είπε αρχικά ο Άκης Σκέρτσος. «Παράδειγμα οι συντάξεις: Παραλάβαμε ένα σύστημα με καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων έως και 1,5 χρόνο. Πλέον η κύρια σύνταξη αποδίδεται σε 40 μέρες και εντός του 2026 θα λυθεί και το θέμα των επικουρικών συντάξεων».
«Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί και ό,τι δεν αξιολογείται δεν μπορεί να βελτιωθεί» τόνισε για να προσθέσει: «Ό,τι μετριέται μπορεί να απαντήσει στην γενικόλογη πολιτική ρητορητική, απογυμνώνει ουσιαστικά τον τοξικό πολιτικό λόγο, την αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα και εστιάζει στην ουσία. Επομένως η μέτρηση είναι κάτι καλό που δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να δαιμονοποιούμε. Αν μετρούσαμε καλύτερα και πληρέστερα η χώρα αυτή δεν θα είχε χρεοκοπήσει». Τόνισε δε ότι ότι «η συζήτηση περί επιτελικού κράτος έχει δαιμονοποιηθεί με εντελώς λάθος πρόθεση, η χώρα πάσχει από την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων.»
Κατά τον κ. Σκέρτσο, στόχος είναι να βελτιώνουμε κάθε μέρα τις επιδόσεις του δημοσίου. «Η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται ακόμη ως ο μεγάλος ασθενής γιατί ήταν εσωτρεφής, υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες. Πρέπει να γίνει πολιτοκεντρική και πελατοκεντρική» τόνισε, για να προσθέσει: «Αντί να μετρά τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους, το Δημόσιο πρέπει να μετρά π.χ πόσες καθυστερήσεις έχει το κάθε λεωφορείο».
Ερωτηθείς για την κριτική του ΠΑΣΟΚ που εγκαλεί την κυβέρνηση για υποβάθμιση των ΚΕΠ, ο κ. Σκέρτσος είπε δηκτικά: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην εποχή του χαλκού. Μιλάει για τα ΚΕΠ τη στιγμή που έχουμε πλέον στην οθόνη μας όλο το κράτος. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει, λόγω του gov.gr. Βρίσκω μίζερη την κριτική που μας γίνεται για τα ΚΕΠ», είπε.
Ο κ. Σκέρτσος παρουσίασε τα στοιχεία της αξιολόγησης που έχει κάνει η γενική γραμματεία συντονισμού της προεδρίας της κυβέρνησης. Από τις 241 μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα, οι 88 έχουν πάρει άριστα (15), οι 38 έχουν βαθμολογηθεί με 13, οι 46 με 11 και οι 69 με τη βάση ή και κάτω από αυτή.
Στο πάνελ, πέρα από τον υπουργό συμμετείχε ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κούτρας.
Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, χρειάζεται «να δίνουμε στο Δημόσιο τη δυνατότητα αξιοκρατικής επιβράβευσης. Αυτό δημιουργεί τη μαγιά για να προσελκύσουμε προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο. Με το gov.gr έγιναν αλλαγές οι οποίες δεν ήταν αυτονόητο ότι θα γίνουν», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε πως θα βοηθήσει σίγουρα σε πλευρές του Δημοσίου τομέα, ωστόσο ποτέ δεν θα έρθει κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα.
O κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ακόμα ότι «εκεί που χρειαζόμασταν περισσότερους διοικητικούς που υπέγραφαν έγγραφα και έβαζαν σφραγίδες, η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να προσλάβουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους ανθρώπους σε τομείς που έχουν ανάγκη».
Μιλώντας για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο κ. Φαναράς είπε πως, «μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται στην παραγωγική διαδικασία, στηρίζει την αξιολόγηση, θέλουν ένα management πιο δημιουργικό και ευέλικτο, που θα δίνει κατευθύνσεις».
Ο κ. Λιβάνιος, πρόσθεσε ότι «προσπαθήσαμε να βάλουμε μια αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια. Με μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία, αυτό λειτούργησε. Η βαθμολογία του και η αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπήρχε μια πλασματική αριστεία, μια λογική ότι όλοι είμαστε άριστοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου».
«Έχουμε χρήσιμα δεδομένα για το Δημόσιο, που τα αποκτήσαμε ρωτώντας τους πολίτες».
Σχολιάζοντας το σύστημα με τα κίνητρα στο Δημόσιο, ο υπουργός Εσωτερικών σχολίασε ότι «δουλεύει». «Σήμερα κάποιος που παίρνει σύνταξη, μπήκε στο Δημόσιο το 1990. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει, από την εποχή της σφραγίδας, έως τα όρια της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα με τα κίνητρα, δουλεύει, μπορεί και θα βελτιωθεί σταδιακά. Το στοίχημα ήταν να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους», είπε.
Οι τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη
Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Φαναράς, παρουσίασε ένα ακόμη εύρημα της έρευνας της Metron Analysis, που έχει να κάνει με τις τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη. Aυτές είναι συγκεκριμένα:
-H περαιτέρω ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στα εργαλεία/την κατάρτιση που διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε αυτό
-Σύνδεση της αποδοτικότητας με την ανταμοιβή ως προς τις απολαβές, την υπηρεσιακή ανέλιξη, την ευελιξία στον τρόπο εργασίας
-Αναδιοργάνωση σε επίπεδο μανατζμεντ ως μοχλό διάχυσης μιας νέας εργασιακής κουλτούρας και βελτιστοποίησης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Εν τέλει είναι ζητούμενο η εξέλιξη και η ασφάλεια στο Δημόσιο ως περιβάλλον εργασίας, που θα είναι ποιοτικό, ισορροπημένο και ελκυστικό.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το Δημόσιο της νέας εποχής, μπορεί να πετύχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και πιο ορθολογική κατανομή του προσωπικού, ενισχύοντας τις υπηρεσίες με κοινωνική προσφορά.
Κληθείσα να περιγράψει σε τίτλους το Δημόσιο του 21ου αιώνα, σημείωσε ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικό, απλούστερο, ταχύτατο, με ευγένεια και αξιοπιστία στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της μη αποδοχής διορισμού από μεγάλο αριθμό επιτυχόντων, αλλά και επιλαχόντων, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση της πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τις 9.500 θέσεις νοσηλευτών και άλλου επικουρικού προσωπικού, στις 3.500 χρειάστηκε να γίνουν αναπληρώσεις, εκ των οποίων εκκρεμείς είναι ακόμα οι 600.
«Επειδή το Δημόσιο θυμίζει πολλές φορές Λερναία Ύδρα, χρειάζονται γνώση και τόλμη. Χρειάζεται ομάδα. Χρειάζονται άνθρωποι να έχουν γνώσεις και να μην ψάχνονται και να έχουν τα ”guts”. Νομίζω ότι και οι πολίτες τελικά αυτό επιβραβεύουν», είπε καταλήγοντας ο Κωστής Χατζηδάκης.
Σκέρτσος: Η ΝΔ βρίσκεται στο μέσο μετασχηματισμού της χώρας σε μια αυτάρκη, ευημερούσα χώραΣτην ανάγκη αναβάθμισης της εμπειρίας του πολίτη μέσα από τις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο του πάνελ «Η εμπειρία του πολίτη στο επίκεντρο: Μετρώντας το διοικητικό βάρος», στην ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργανώνει το newmoney, στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης, «Ίδρυμα Ωνάση».
Στο πάνελ συμμετείχε επίσης ο Κυριάκος Τολιάς, Διευθυντής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος, Άγγελος Μόσχοβας.
«Η ελληνική δημόσια διοίκηση υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες» είπε αρχικά ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε την ανάγκη να εστιάσει η κυβέρνηση στα καθημερινά ζητήματα, στο να μην δαιμονοποιείται η μέτρηση και στο να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η γνώμη των πολιτών για τη βελτίωση του Δημοσίου. Ταυτόχρονα ο κ. Σκέρτσος ρωτήθηκε για το αφήγημα που έχει η κυβέρνηση για την τρίτη τετραετία. «Η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες ειδικά την δεκαετία 2010-2020, χάθηκαν θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις, εισοδήματα, έφυγαν άνθρωποι το εξωτερικό - ευτυχώς γυρίζουν τώρα χάρη στις πολιτικές που ακολοθούμε» σημείωσε για να περιγράψει το επόμενο κυβερνητικό στοίχημα: «Να κλείσουν εκκρεμότητες που έρχονται από το βαθύ παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εκκρεμότητες δύο αιώνων! Το Κτηματολόγιο, ο Ενιαίος Δικαστικός Χάρτης, το Κληρονομικό Δίκαιο που αλλάξαμε είναι κάποιες από αυτές. Η Δημόσια Διοίκηση ταλαιπωρείται από την ασθένεια του ασάλευτου χρόνου. Η ΝΔ είναι στο μέσο μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για μια σύγχρονη, αυτάρκη, ευημερούσα χώρα» είπε ο κ. Σκέρτσος και επεσήμανε: «Στην τρίτη θητεία πρέπει να κάνουμε το μεγάλο ποιοτικό στα εισοδήματα, στις σχέσεις Κράτους - Πολίτη, ένα άλμα αξιοπρέπειας, για το μετασχηματισμό της χώρας» προσθέτοντας ότι γι' αυτό απαιτείται μονοκομματική κυβέρνηση. «Δεν είμαι κατά των συνεργασιών αλλά δεν υπάρχει στη χώρα μας κουλτούρα συνεργασίας, το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος.
«Η κυβέρνηση πρέπει να μετρά, όχι μόνο υπουργικές αποφάσεις, αλλά και καθημερινά ζητήματα, όπως, πόσες καθυστερήσεις έχει μία γραμμή από το κέντρο ως τα νότια προάστια. Πόσα λεωφορεία έχει, για να μπορέσουν να εμπιστευτούν οι πολίτες ξανά τις δημόσιες συγκοινωνίες», είπε αρχικά ο Άκης Σκέρτσος. «Παράδειγμα οι συντάξεις: Παραλάβαμε ένα σύστημα με καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων έως και 1,5 χρόνο. Πλέον η κύρια σύνταξη αποδίδεται σε 40 μέρες και εντός του 2026 θα λυθεί και το θέμα των επικουρικών συντάξεων».
«Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί και ό,τι δεν αξιολογείται δεν μπορεί να βελτιωθεί» τόνισε για να προσθέσει: «Ό,τι μετριέται μπορεί να απαντήσει στην γενικόλογη πολιτική ρητορητική, απογυμνώνει ουσιαστικά τον τοξικό πολιτικό λόγο, την αντιπαράθεση χωρίς επιχειρήματα και εστιάζει στην ουσία. Επομένως η μέτρηση είναι κάτι καλό που δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να δαιμονοποιούμε. Αν μετρούσαμε καλύτερα και πληρέστερα η χώρα αυτή δεν θα είχε χρεοκοπήσει». Τόνισε δε ότι ότι «η συζήτηση περί επιτελικού κράτος έχει δαιμονοποιηθεί με εντελώς λάθος πρόθεση, η χώρα πάσχει από την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων.»
Κατά τον κ. Σκέρτσο, στόχος είναι να βελτιώνουμε κάθε μέρα τις επιδόσεις του δημοσίου. «Η ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται ακόμη ως ο μεγάλος ασθενής γιατί ήταν εσωτρεφής, υπηρετούσε πρωτίστως τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι τους πολίτες. Πρέπει να γίνει πολιτοκεντρική και πελατοκεντρική» τόνισε, για να προσθέσει: «Αντί να μετρά τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους, το Δημόσιο πρέπει να μετρά π.χ πόσες καθυστερήσεις έχει το κάθε λεωφορείο».
Ερωτηθείς για την κριτική του ΠΑΣΟΚ που εγκαλεί την κυβέρνηση για υποβάθμιση των ΚΕΠ, ο κ. Σκέρτσος είπε δηκτικά: «Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην εποχή του χαλκού. Μιλάει για τα ΚΕΠ τη στιγμή που έχουμε πλέον στην οθόνη μας όλο το κράτος. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει αλλάξει, λόγω του gov.gr. Βρίσκω μίζερη την κριτική που μας γίνεται για τα ΚΕΠ», είπε.
Ο κ. Σκέρτσος παρουσίασε τα στοιχεία της αξιολόγησης που έχει κάνει η γενική γραμματεία συντονισμού της προεδρίας της κυβέρνησης. Από τις 241 μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα, οι 88 έχουν πάρει άριστα (15), οι 38 έχουν βαθμολογηθεί με 13, οι 46 με 11 και οι 69 με τη βάση ή και κάτω από αυτή.
Λιβάνιος: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο ΔημόσιοΤην πεποίθησή του ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο του πάνελ «Ένας διάλογος για τις προσδοκίες των πολιτών και τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης», στην ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργανώνει το newmoney, στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης, «Ίδρυμα Ωνάση».
Στο πάνελ, πέρα από τον υπουργό συμμετείχε ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Metron Analysis ενώ τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Κούτρας.
Όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, χρειάζεται «να δίνουμε στο Δημόσιο τη δυνατότητα αξιοκρατικής επιβράβευσης. Αυτό δημιουργεί τη μαγιά για να προσελκύσουμε προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο Δημόσιο. Με το gov.gr έγιναν αλλαγές οι οποίες δεν ήταν αυτονόητο ότι θα γίνουν», σημείωσε μεταξύ άλλων.
Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε πως θα βοηθήσει σίγουρα σε πλευρές του Δημοσίου τομέα, ωστόσο ποτέ δεν θα έρθει κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα.
O κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ακόμα ότι «εκεί που χρειαζόμασταν περισσότερους διοικητικούς που υπέγραφαν έγγραφα και έβαζαν σφραγίδες, η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να προσλάβουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους ανθρώπους σε τομείς που έχουν ανάγκη».
Μιλώντας για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, ο κ. Φαναράς είπε πως, «μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται στην παραγωγική διαδικασία, στηρίζει την αξιολόγηση, θέλουν ένα management πιο δημιουργικό και ευέλικτο, που θα δίνει κατευθύνσεις».
Ο κ. Λιβάνιος, πρόσθεσε ότι «προσπαθήσαμε να βάλουμε μια αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια. Με μετρήσιμα και αντικειμενικά στοιχεία, αυτό λειτούργησε. Η βαθμολογία του και η αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Υπήρχε μια πλασματική αριστεία, μια λογική ότι όλοι είμαστε άριστοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου».
«Έχουμε χρήσιμα δεδομένα για το Δημόσιο, που τα αποκτήσαμε ρωτώντας τους πολίτες».
Σχολιάζοντας το σύστημα με τα κίνητρα στο Δημόσιο, ο υπουργός Εσωτερικών σχολίασε ότι «δουλεύει». «Σήμερα κάποιος που παίρνει σύνταξη, μπήκε στο Δημόσιο το 1990. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει, από την εποχή της σφραγίδας, έως τα όρια της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα με τα κίνητρα, δουλεύει, μπορεί και θα βελτιωθεί σταδιακά. Το στοίχημα ήταν να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους», είπε.
Οι τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη
Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Φαναράς, παρουσίασε ένα ακόμη εύρημα της έρευνας της Metron Analysis, που έχει να κάνει με τις τρεις περιοχές μεσοπρόθεσμης βελτίωσης του Δημοσίου ως εργοδότη. Aυτές είναι συγκεκριμένα:
-H περαιτέρω ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στα εργαλεία/την κατάρτιση που διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε αυτό
-Σύνδεση της αποδοτικότητας με την ανταμοιβή ως προς τις απολαβές, την υπηρεσιακή ανέλιξη, την ευελιξία στον τρόπο εργασίας
-Αναδιοργάνωση σε επίπεδο μανατζμεντ ως μοχλό διάχυσης μιας νέας εργασιακής κουλτούρας και βελτιστοποίησης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Εν τέλει είναι ζητούμενο η εξέλιξη και η ασφάλεια στο Δημόσιο ως περιβάλλον εργασίας, που θα είναι ποιοτικό, ισορροπημένο και ελκυστικό.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, το Δημόσιο της νέας εποχής, μπορεί να πετύχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και πιο ορθολογική κατανομή του προσωπικού, ενισχύοντας τις υπηρεσίες με κοινωνική προσφορά.
Χαραλαμπογιάννη: Το Δημόσιο να είναι ανθρωποκεντρικό, απλούστερο, ταχύτατοΗ υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη συνομιλώντας με τη δημοσιογράφο Γεωργία Σαδανά, ανέφερε ότι σε πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα η Ελλάδα αναδείχτηκε πρώτη σε αριθμό εκπαιδεύσεων δημοσίων υπαλλήλων.
Κληθείσα να περιγράψει σε τίτλους το Δημόσιο του 21ου αιώνα, σημείωσε ότι θα πρέπει να είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικό, απλούστερο, ταχύτατο, με ευγένεια και αξιοπιστία στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου επικεντρώθηκε στο πρόβλημα της μη αποδοχής διορισμού από μεγάλο αριθμό επιτυχόντων, αλλά και επιλαχόντων, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση της πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τις 9.500 θέσεις νοσηλευτών και άλλου επικουρικού προσωπικού, στις 3.500 χρειάστηκε να γίνουν αναπληρώσεις, εκ των οποίων εκκρεμείς είναι ακόμα οι 600.
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