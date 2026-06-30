Ημερίδα το «Δημόσιο αλλάζει»: Δείτε όσα είπαν Χατζηδάκης, Σκέρτσος και Λιβάνιος

Το Νewmoney.gr και το Πρώτο ΘΕΜΑ διοργάνωσαν ημερίδα για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης, την εμπειρία του πολίτη