Ήττα για το Μαρούσι από την Τουρκ Τέλεκομ (86-82) στο τουρνουά της Άγκυρας

Το Μαρούσι
ηττήθηκε με 86-82 από την γηπεδούχο Τουρκ Τέλεκομ
και έχασε το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά της Άγκυρας.
Η ελληνική ομάδα ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ενώ πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο έχοντας εξασφαλίσει μία διαφορά 16 πόντων (47-31).
Ωστόσο, η Τουρκ Τέλεκομ εκτόξευσε την παραγωγικότητα της στο δεύτερο μέρος και βρίσκοντας περισσότερες λύσεις στην επίθεση πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει με τον νικητή του αγώνα Λοκομοτίβ Κουμπάν- Καρσίγιακα.
Το Μαρούσι θα αγωνιστεί στον «μικρό» τελικό με τον ηττημένο του ίδιου ζευγαριού. Το τουρνουά ολοκληρώνεται το Σάββατο (20/9).
Την αναμέτρηση παρακολούθησε ο επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας Θοδωρής Κουτσίδης, με την οικογένειά του, καλεσμένοι του Αμαρουσίου. Ο CEO της ομάδας, Φάνης Ταρνατώρος και ο General Manager, Θανάσης Σουφλιάς του πρόσφεραν μια αναμνηστική φανέλα της ομάδας μας.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 31-47, 57-61,86-82
ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 22(5/8 τριπ.), Μέικον 15 (8 ασ.), Νικολαϊδης, Κινγκ 21 (5/8 τριπ.), Γουίλιαμς 12 (6 ριμπ.), Χατζηδάκης 6 (3/3 διπ.), Περάντες 4 (5 ασ.), Καλαϊτζάκης 2, Τουλιάτος, Γιαννόπουλος, Ιορδάνου.
