Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη - Βίντεο

Ένα χρυσό μετάλλιο που έρχεται να προστεθεί στους τρεις διαδοχικούς τίτλους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 (Πλόβντιβ 2022, Βουκουρέστι 2023, Μπακού 2022) και στο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στο Βουκουρέστι το 2023.Την Τετάρτη (17/9) σειρά παίρνει από ελληνικής πλευράς η Μαρία Πρεβολαράκη στα 53κ., που βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.