Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Το άλμα στα 6μ. που χάρισε στον Καραλή το ασημένιο μετάλλιο - Βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 6μ. και κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μια επίδοση που ξεπερνά για 12η φορά φέτος.
Ο ασύλληπτος 25χρονος Έλληνας πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.
Έτσι ο Καραλής πέρασε τα έξι μέτρα για 12η φορά τη φετινή χρονιά και 13η συνολικά.
Ο Καραλής προσπάθησε στα 6.10, 6.15 και 6.20, ώστε να καπελώσει τις άκυρες προσπάθειές του, όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε τελικά δεύτερος για, κατακτώντας για πρώτη φορά μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μόντο Ντουμπλάντις για μία ακόμα φορά.
Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή
Ολυμπιακοί Αγώνες
Χάλκινο Παρίσι 2024
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ασημένιο Τόκιο 2025
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ασημένιο Ρώμη 2024
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
Ασημένιο Ναντζίνγκ 2025
Χάλκινο Γλασκώβη 2024
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
