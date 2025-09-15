Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Το άλμα στα 6μ. που χάρισε στον Καραλή το ασημένιο μετάλλιο - Βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής Μόντο Ντουπλάντις Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Το άλμα στα 6μ. που χάρισε στον Καραλή το ασημένιο μετάλλιο - Βίντεο

Ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 6μ. και κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Το άλμα στα 6μ. που χάρισε στον Καραλή το ασημένιο μετάλλιο - Βίντεο
Ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μια επίδοση που ξεπερνά για 12η φορά φέτος.

 Ο ασύλληπτος 25χρονος Έλληνας πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Έτσι ο Καραλής πέρασε τα έξι μέτρα για 12η φορά τη φετινή χρονιά και 13η συνολικά.

Ο Καραλής προσπάθησε στα 6.10, 6.15 και 6.20, ώστε να καπελώσει τις άκυρες προσπάθειές του, όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε τελικά δεύτερος για, κατακτώντας για πρώτη φορά μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μόντο Ντουμπλάντις για μία ακόμα φορά.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χάλκινο Παρίσι 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ασημένιο Τόκιο 2025

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ασημένιο Ρώμη 2024

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού

Ασημένιο Ναντζίνγκ 2025
Χάλκινο Γλασκώβη 2024

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

Χρυσό Άπελντοορν 2025
Ασημένιο Κωνσταντινούπολη 2023

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Ασημένιο Κρακοβία 2023

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23

Ασημένιο Ταλίν 2021
Ασημένιο Γκέφλε 2019

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων

Χάλκινο Κάλι 2015

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων

Χρυσό Τιφλίδα 2016

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
