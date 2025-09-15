Champions League: Το κοινό μήνυμα Ολυμπιακού και Αθλέτικ Μπιλμπάο για την πρεμιέρα

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο επιστρέφουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή της Ευρώπης με τους πρωταθλητές Ελλάδας να υποδέχονται την Τετάρτη (17/9) την πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφου και τους Βάσκους μία μέρα νωρίτερα (Τρίτη, 16/9) να υποδέχονται στην Άρσεναλ...Με τις δύο ομάδες να συνδέουν πολλά πρόσωπα, Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε έστειλαν τις ευχές τους για καλή επιτυχία με τον πρώτο να τονίζει πως θα ήταν υπέροχο να βρεθούν αντίπαλοι στην επόμενη φάση του Champions League, ενώ στη συνέχεια οι Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ έστειλαν με τη σειρά τους τα δικά τους μηνύματα.