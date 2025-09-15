Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Champions League: Το κοινό μήνυμα Ολυμπιακού και Αθλέτικ Μπιλμπάο για την πρεμιέρα
Οι ερυθρόλευκοι και οι Βάσκοι δημιούργησαν ένα εκπληκτικό βίντεο εν όψει της έναρξης του Champions League με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε
Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο επιστρέφουν στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή της Ευρώπης με τους πρωταθλητές Ελλάδας να υποδέχονται την Τετάρτη (17/9) την πρωταθλήτρια Κύπρου Πάφου και τους Βάσκους μία μέρα νωρίτερα (Τρίτη, 16/9) να υποδέχονται στην Άρσεναλ...
Με τις δύο ομάδες να συνδέουν πολλά πρόσωπα, Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε έστειλαν τις ευχές τους για καλή επιτυχία με τον πρώτο να τονίζει πως θα ήταν υπέροχο να βρεθούν αντίπαλοι στην επόμενη φάση του Champions League, ενώ στη συνέχεια οι Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ έστειλαν με τη σειρά τους τα δικά τους μηνύματα.
