Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Super League 2: Ο Ηρακλής 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β, «τέλος» ο Τεννές
Super League 2: Ο Ηρακλής 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β, «τέλος» ο Τεννές
Εντός έδρας νίκες σημείωσαν Αναγέννηση Καρδίτσας (3-0 τον Μακεδονικό) και Νέστος Χρυσούπολης (1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα) - Ισοπαλίες στο Β' όμιλο
Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Αστέρα Τρίπολης Β’ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, το απόγευμα της Κυριακής (15/9), ο Μπάμπης Τεννές είδε την πόρτα της εξόδου από τον «γηραιό».
Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2, στην πρεμιέρα του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τον ΠΟΤ Ηρακλής. Ωστόσο, αυτό δεν έφτανε για να μείνει στη θέση του ο έμπειρος τεχνικός που, μάλιστα, δεν παρουσιάστηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.
Αφού του γνωστοποιήθηκε πως δεν θα συνεχίσει στο πόστο του, ο Τεννές επέστρεψε στα αποδυτήρια της ομάδας του, ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές του και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν. Αξίζει να αναφερθεί πως αρκετοί φίλοι του ΠΟΤ Ηρακλής έμειναν πέριξ του Καυτανζογλείου μετά το τέλος του ματς, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους προς όλους για την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα.
Μόλις στο 6ο λεπτό, οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ «παγώνοντας» το Καυτανζόγλειο. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι ήταν αυτός που έκανε το 0-1, ενώ οκτώ λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι σε προσπάθεια του Αλεχάντρο Φερνάντες.
Οι «κυανόλευκοι» ισοφάρισαν πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, με τον Γιώργο Μάναλη, ο οποίος, μάλιστα, είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς λίγα λεπτά νωρίτερα αντί του τραυματία Φιορίν Ντουρμισάι.
Ο Φερνάντες με κεφαλιά στο 74’ έκανε το 1-2 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, αλλά ο πολύπειρος Ροντρίγκο Εραμούσπε με σουτ στο φινάλε «έσωσε» το βαθμό για τον «γηραιό» του Μπάμπη Τεννέ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Στην Καρδίτσα, με ένα γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους κι ένα στο ξεκίνημα του δεύτερου, η τοπική Αναγέννηση πήρε αέρα δύο τερμάτων επί του Μακεδονικού. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 43’ με τον Μπιλέλ Ομρανί και τρία λεπτά μετά την ανάπαυλα έφτασαν σε δεύτερο γκολ με τον Λούκας Πολέτο – ο Αργεντινός πήρε το «ριμπάουντ» μετά την απόκρουση του Στέφανου Γουναρίδη σε πέναλτι που ο ίδιος εκτέλεσε.
Διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του Τιμόθεου Καβακά έδωσε στο 67’ ο Βαγγέλης Νοικοκυράκης.
Με το... δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επιβλήθηκε με 1-0 του… ταλαιπωρημένου ΠΑΣ Γιάννινα. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 78ο λεπτό ο Χρήστος Λέλεκας.
Η αυλαία της πρεμιέρας του Α’ Ομίλου πέφτει την Δευτέρα (15/9) στον Βόλο, με την τοπική Νίκη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-2
Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2, στην πρεμιέρα του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τον ΠΟΤ Ηρακλής. Ωστόσο, αυτό δεν έφτανε για να μείνει στη θέση του ο έμπειρος τεχνικός που, μάλιστα, δεν παρουσιάστηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.
Αφού του γνωστοποιήθηκε πως δεν θα συνεχίσει στο πόστο του, ο Τεννές επέστρεψε στα αποδυτήρια της ομάδας του, ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές του και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν. Αξίζει να αναφερθεί πως αρκετοί φίλοι του ΠΟΤ Ηρακλής έμειναν πέριξ του Καυτανζογλείου μετά το τέλος του ματς, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους προς όλους για την απώλεια βαθμών στην πρεμιέρα.
Μόλις στο 6ο λεπτό, οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ «παγώνοντας» το Καυτανζόγλειο. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι ήταν αυτός που έκανε το 0-1, ενώ οκτώ λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι σε προσπάθεια του Αλεχάντρο Φερνάντες.
Οι «κυανόλευκοι» ισοφάρισαν πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, με τον Γιώργο Μάναλη, ο οποίος, μάλιστα, είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς λίγα λεπτά νωρίτερα αντί του τραυματία Φιορίν Ντουρμισάι.
Ο Φερνάντες με κεφαλιά στο 74’ έκανε το 1-2 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, αλλά ο πολύπειρος Ροντρίγκο Εραμούσπε με σουτ στο φινάλε «έσωσε» το βαθμό για τον «γηραιό» του Μπάμπη Τεννέ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Στην Καρδίτσα, με ένα γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους κι ένα στο ξεκίνημα του δεύτερου, η τοπική Αναγέννηση πήρε αέρα δύο τερμάτων επί του Μακεδονικού. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 43’ με τον Μπιλέλ Ομρανί και τρία λεπτά μετά την ανάπαυλα έφτασαν σε δεύτερο γκολ με τον Λούκας Πολέτο – ο Αργεντινός πήρε το «ριμπάουντ» μετά την απόκρουση του Στέφανου Γουναρίδη σε πέναλτι που ο ίδιος εκτέλεσε.
Διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του Τιμόθεου Καβακά έδωσε στο 67’ ο Βαγγέλης Νοικοκυράκης.
Με το... δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επιβλήθηκε με 1-0 του… ταλαιπωρημένου ΠΑΣ Γιάννινα. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 78ο λεπτό ο Χρήστος Λέλεκας.
Η αυλαία της πρεμιέρας του Α’ Ομίλου πέφτει την Δευτέρα (15/9) στον Βόλο, με την τοπική Νίκη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 15/9
Β’ Όμιλος: Με δύο ισοπαλίες έκλεισε η πρεμιέρα
Δεν ανέδειξαν νικητές τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα στον Β’ Όμιλο της Super League 2. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός Β’ πήρε το βαθμό από τον Πανιώνιο (1-1), ενώ ιστορική ισοπαλία απέσπασε η Ελλάς Σύρου από τα Χανιά, με το ίδιο σκορ.
Υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' κόντρα στον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» έχασαν πέναλτι στο 72’, με τον Νίκο Μπότη να αποκρούει την εκτέλεση του Σιλβέστερ βαν ντε Βάτερ.
Ωστόσο, δέκα λεπτά αργότερα, ο 28χρονος Ολλανδός εξτρέμ πήρε… ρεβάνς κάνοντας το 0-1. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όμως, ο Ισίδωρος Κουτσίδης με κεφαλιά ισοφάρισε δίνοντας το βαθμό στον Ολυμπιακό Β’ για το τελικό 1-1.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στα Χανιά και στην «Ελλάς» Σύρου. Ο Ιβάν Ορτιγκόσα στο 36’ έκανε το 1-0 για τους Κρητικούς, αλλά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Άγγελος Κόλα «έγραψε ιστορία», πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ των νησιωτών στη Super League 2 και διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Καλαμάτα – Μαρκό 2-0
Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC 1-2
Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-1
Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-1
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1
Ειδήσεις σήμερα
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 15/9
Β’ Όμιλος: Με δύο ισοπαλίες έκλεισε η πρεμιέρα
Δεν ανέδειξαν νικητές τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα στον Β’ Όμιλο της Super League 2. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός Β’ πήρε το βαθμό από τον Πανιώνιο (1-1), ενώ ιστορική ισοπαλία απέσπασε η Ελλάς Σύρου από τα Χανιά, με το ίδιο σκορ.
Υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' κόντρα στον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» έχασαν πέναλτι στο 72’, με τον Νίκο Μπότη να αποκρούει την εκτέλεση του Σιλβέστερ βαν ντε Βάτερ.
Ωστόσο, δέκα λεπτά αργότερα, ο 28χρονος Ολλανδός εξτρέμ πήρε… ρεβάνς κάνοντας το 0-1. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όμως, ο Ισίδωρος Κουτσίδης με κεφαλιά ισοφάρισε δίνοντας το βαθμό στον Ολυμπιακό Β’ για το τελικό 1-1.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στα Χανιά και στην «Ελλάς» Σύρου. Ο Ιβάν Ορτιγκόσα στο 36’ έκανε το 1-0 για τους Κρητικούς, αλλά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Άγγελος Κόλα «έγραψε ιστορία», πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ των νησιωτών στη Super League 2 και διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Καλαμάτα – Μαρκό 2-0
Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC 1-2
Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-1
Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-1
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1
Ειδήσεις σήμερα
Με τον Γιάννη οδηγό, η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket: Η Εθνική, 92-89 την Φινλανδία και πήρε την 3η θέση
Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τη Δύση - Ο μεγάλος του φόβος έρχεται από τη Ρωσία
Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα