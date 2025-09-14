Super League 2: Ο Ηρακλής 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β, «τέλος» ο Τεννές

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 15/9Δεν ανέδειξαν νικητές τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα στον Β’ Όμιλο της Super League 2. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός Β’ πήρε το βαθμό από τον Πανιώνιο (1-1), ενώ ιστορική ισοπαλία απέσπασε η Ελλάς Σύρου από τα Χανιά, με το ίδιο σκορ.Υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' κόντρα στον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» έχασαν πέναλτι στο 72’, με τον Νίκο Μπότη να αποκρούει την εκτέλεση του Σιλβέστερ βαν ντε Βάτερ.Ωστόσο, δέκα λεπτά αργότερα, ο 28χρονος Ολλανδός εξτρέμ πήρε… ρεβάνς κάνοντας το 0-1. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όμως, ο Ισίδωρος Κουτσίδης με κεφαλιά ισοφάρισε δίνοντας το βαθμό στον Ολυμπιακό Β’ για το τελικό 1-1.Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στα Χανιά και στην «Ελλάς» Σύρου. Ο Ιβάν Ορτιγκόσα στο 36’ έκανε το 1-0 για τους Κρητικούς, αλλά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Άγγελος Κόλα «έγραψε ιστορία», πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ των νησιωτών στη Super League 2 και διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.Καλαμάτα – Μαρκό 2-0Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC 1-2Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-1Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-1Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1

Ειδήσεις σήμερα



