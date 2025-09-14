Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Βρετανία: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, Ρίκι Χάτον
Βρετανία: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, Ρίκι Χάτον
Ο 46χρονος θα επέστρεφε στη δράση μετά από 13 χρόνια για έναν αγώνα τον Δεκέμβριο στο Ντουμπάι
Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Ρίκι Χάτον πέθανε σε ηλικία 46 ετών.
Το σώμα του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή.
Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες».
Η λαμπρή καριέρα του Χάτον περιλαμβάνει παγκόσμιους τίτλους σε δύο κατηγορίες βάρους (light-welterweight και welterweight).
Με το παρατσούκλι «The Hitman», το δυναμικό του στυλ τον έκανε έναν από τους πιο δημοφιλείς πυγμάχους της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ερασιτεχνικής και εγχώριας πυγμαχίας, έφτασε να αντιμετωπίσει τους καλύτερους πυγμάχους της γενιάς του. Επίσης, πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 43-0 πριν από την πρώτη του ήττα από τον Floyd Mayweather Jr στο MGM Grand το 2007. Ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε και από τον Μάνι Πακιάο, στον τελευταία ουσιαστικά μεγάλο αγώνα της καριέρας του.
Τον Ιούλιο, ο Χάτον ανακοίνωσε την επιστροφή του. Επρόκειτο να αγωνιστεί με τον Eisa Al Dah στην κατηγορία μεσαίων βαρών στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.
Οι διοργανωτές είχαν δηλώσει ότι ο αγώνας θα ήταν επαγγελματικός, αλλά δεν είχε γίνει σαφές αν θα ήταν πλήρως αναγνωρισμένος.
Ο Χάτον έκανε μια ανεπιτυχή επιστροφή στον επαγγελματικό κόσμο το 2012, όταν έχασε από τον Βιτσέσλαφ Σεντσένκο στο Μάντσεστερ, και αγωνίστηκε εναντίον του Μάρκο Αντόνιο Μπαρέρα σε έναν αγώνα επίδειξης το 2022.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, πολλοί δημοφιλείς Βρετανοί στέλνουν τα συλλυπητήριά του με τον αστέρα της πυγμαχίας, Τάισον Φιούρι να δηλώνει: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε. «Θα υπάρχει μόνο ένας Ricky Hatton. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ήταν τόσο νέος».
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Το σώμα του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή.
Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες».
Some very sad news.— BBC Sport (@BBCSport) September 14, 2025
Former world boxing champion Ricky Hatton has been found dead, aged 46, at his home in Greater Manchester. pic.twitter.com/J3NaASeZHR
Με το παρατσούκλι «The Hitman», το δυναμικό του στυλ τον έκανε έναν από τους πιο δημοφιλείς πυγμάχους της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ερασιτεχνικής και εγχώριας πυγμαχίας, έφτασε να αντιμετωπίσει τους καλύτερους πυγμάχους της γενιάς του. Επίσης, πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 43-0 πριν από την πρώτη του ήττα από τον Floyd Mayweather Jr στο MGM Grand το 2007. Ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε και από τον Μάνι Πακιάο, στον τελευταία ουσιαστικά μεγάλο αγώνα της καριέρας του.
Τον Ιούλιο, ο Χάτον ανακοίνωσε την επιστροφή του. Επρόκειτο να αγωνιστεί με τον Eisa Al Dah στην κατηγορία μεσαίων βαρών στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.
Οι διοργανωτές είχαν δηλώσει ότι ο αγώνας θα ήταν επαγγελματικός, αλλά δεν είχε γίνει σαφές αν θα ήταν πλήρως αναγνωρισμένος.
We’re sad to announce the death of former world champion and friend of IFL Ricky Hatton.— IFL TV (@IFLTV) September 14, 2025
A legend of a man inside and outside of the ring, he was truly one of a kind.
Rest in peace Ricky, you will be missed mate ❤️ pic.twitter.com/Zq6zdg8BWT
Ο Χάτον έκανε μια ανεπιτυχή επιστροφή στον επαγγελματικό κόσμο το 2012, όταν έχασε από τον Βιτσέσλαφ Σεντσένκο στο Μάντσεστερ, και αγωνίστηκε εναντίον του Μάρκο Αντόνιο Μπαρέρα σε έναν αγώνα επίδειξης το 2022.
Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, πολλοί δημοφιλείς Βρετανοί στέλνουν τα συλλυπητήριά του με τον αστέρα της πυγμαχίας, Τάισον Φιούρι να δηλώνει: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε. «Θα υπάρχει μόνο ένας Ricky Hatton. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ήταν τόσο νέος».
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα