Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Δράση στο Τόκιο και την Κυριακή, πέφτει στη μάχη η Σκαρβέλη

Η Σταματία Σκαρβέλη είναι η μοναδική ελληνική παρουσία της δεύτερης ημέρας (Κυριακή, 14/9) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Με φετινή καλύτερη επίδοση στα 71,95 μ., η έμπειρη αθλήτρια κυνηγά την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας.

Για τέταρτη φορά σε Παγκόσμιο, αλλά πιο έτοιμη από ποτέ, η Σκαρβέλη στοχεύει στη μεγάλη υπέρβαση: μια θέση στις 12 φιναλίστ, κάτι που καμία άλλη Ελληνίδα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

«Νιώθω πολύ καλά και αισθάνομαι πως, αν μπω και εκτελέσω σωστά και διασκεδάσω — και για μένα το να διασκεδάζω σημαίνει να ρίχνω μακριά, όσο μπορώ — τότε πιστεύω ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ καλά. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο, αλλά φέτος είναι η χρονιά που νιώθω πραγματικά την περισσότερη αυτοπεποίθηση που είχα ποτέ, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω αυτό το καλό άγχος που σε κρατά σε εγρήγορση, κι έτσι πιστεύω ότι έχω πιθανότητες. Όσο μπω μέσα και εκμεταλλευτώ τις τρεις ρίψεις στο έπακρο, πιστεύω ότι θα είμαι σε καλή θέση» σημείωσε.

Η Σκαρβέλη θα αγωνιστεί στο β΄ προκριματικό γκρουπ (04.45 ώρα Ελλάδος). Το όριο για απευθείας πρόκριση στον τελικό έχει οριστεί στα 74,00 μέτρα.

Οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ 2

Το πρόγραμμα

2η ημέρα – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 1500 μ. (Α) Προκριματικός

03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη

05:05 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός

12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός

13:12 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός

14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:45 100 μ. (Α) Ημιτελικός

15:07 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ



