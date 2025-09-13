«Έβρεξε» γκολ στα γήπεδα της Ευρώπης: Η Γιουβέντους 4-3 την Ίντερ, η Μπάγερν 5-0 το Αμβούργο - Τριάρα της Τότεναμ στη Γουέστ Χαμ - Δείτε βίντεο
Η Άρσεναλ χάλασε το ντεμπούτο του Ποστέκογλου, 3-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Δύσκολα η Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 την Σοσιεδάδ, ντεμπούτο με ήττα για τον Τζίμα στην Μπράιτον
Ορεξάτη επέστρεψε η Άρσεναλ από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, επικράτησε άνετα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 στο ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου.
Ο Στέφανος Τζίμας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Premier League, στην ήττα της Μπράιτον από την Μπόρνμουθ με 2-1 στο «Vitality Stadium». Πρώτη νίκη για τη Νιούκαστλ στο πρωτάθλημα, υπέταξε με 1-0 την Γουλβς και την άφησε στους 0 βαθμούς.
Η Τότεναμ πήρε εμφατικά το ντέρμπι του Λονδίνου μέσα στην έδρα της Γουέστ Χαμ με 3-0 και η Μπρέντφορντ πήρε βαθμό (2-2) από την Τσέλσι.
Το απόγευμα (18:30) της Κυριακής διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, με τη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ να έρχονται αντιμέτωπες στο «Etihad».
Ματσάρα έγινε στο «derby d' Italia» ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ίντερ, με τη «Μεγάλη Κυρία» να... επιβιώνει στο τέλος με 4-3, σε ένα ματς που είχε 2 φορές ανατροπή στη διακύμανση του σκορ. Η Κάλιαρι άνοιξε λογαριασμό στη Seria A, επικρατώντας της Πάρμα με 2-0.
H πρωταθλήτρια Νάπολι πέρασε από το Αρτέμιο Φράνκι κερδίζοντας 3-1 τη Φιορεντίνα.
Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης των 10 παικτών από το 33', απέδρασε από το «Ανοέτα», με 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Η Χετάφε επικράτησε της νεοφώτιστης Οβιέδο με 2-0.
Στην Bundesliga είχαμε βροχή από γκολ, στο πάλε ποτέ ντέρμπι η Μπάγερν Μονάχου δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Αμβούργο, το διέλυσε με 5-0.
Η Ντόρτμουντ έκανε τη δουλειά της, 2-0 στην έδρα της Χάιντενχαιμ, ενώ η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Κολωνία.
Premier League (4η αγωνιστική)
Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32', 79' Θουμπιμέντι, 46' Γκιόκερες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18' Σκοτ, 61' πέν. Σεμένιο - 48' Μιτόμα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Premier League (4η αγωνιστική)
Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32', 79' Θουμπιμέντι, 46' Γκιόκερες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18' Σκοτ, 61' πέν. Σεμένιο - 48' Μιτόμα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90'+4 αυτ. Γκούντμουντσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29' Βόλτεμαντε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47' Σαρ, 57' Μπέργκβαλ, 64' Φαν Ντε Φεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35' Σάντε, 90+3 Καρβάλιο - 61' Πάλμερ, 85' Κασέιδο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Άρσεναλ 9 -4αγ.
Τότεναμ 9 -4αγ.
Λίβερπουλ 9
Μπόρνμουθ 9 -4αγ.
Τσέλσι 8
Έβερτον 7 -4αγ.
Σάντερλαντ 7 -4αγ.
Κρίσταλ Πάλας 6 -4αγ.
Φούλαμ 5 -4αγ.
Νιούκαστλ 5 -4αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4 -4αγ.
Μπράιτον 4 -4αγ.
Λιντς 4 -4αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Γουέστ Χαμ 3 -4αγ.
Άστον Βίλα 2 -4αγ.
Γουλβς 0 -4αγ.
La Liga (4η αγωνιστική)
Σεβίλη-Ελτσε 2-2 (28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε - 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χετάφε-Οβιέδο 2-0 (45'+4 Μάρτιν, 45'+9 Μαγιοράλ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (56' πέν. Ογιαρθάμπαλ - 12' Μπαπέ, 44' Γκιουλέρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1 (57' Ρεμίρο αυτ.) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0 (9΄ Μπάριος, 52΄ Γκονζάλεζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Θέλτα-Τζιρόνα 14/9
Λεβάντε-Μπέτις 14/9
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 14/9
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 14/9
Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 12 -4αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -4αγ.
Χετάφε 9 -4αγ.
Βιγιαρεάλ 7
Μπαρτσελόνα 7
Εσπανιόλ 7
Αλαβές 7 -4αγ.
Έλτσε 6 -4αγ
Μπέτις 5 -4αγ.
Βαλένθια 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλη 4 -4αγ.
Οσασούνα 3
Θέλτα 3 -4αγ.
Οβιέδο 3 -4αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -4αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0
Bundesliga (3η αγωνιστική)
Λεβερκούζεν-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1 (10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ - 52΄ Ουζούν)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1 (81', 90'+1 πέν. Ματάνοβιτς, 86' Σέρχαντ - 20' Ντεμίροβιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Λειψία 0-1 (40' Μπακαγιόκο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3 (42' Αμούρα, 65' Μάγερ, 90'+9 Αρνολντ - 5' Βάλντσμιντ, 90'+1 Γιοχάνεσον, 90'+14 Καμίνσκι)
Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 2-4 (49' Ανσα, 71' Ροτ - 45'+1 Κράμαριτς, 45'+3, 52' Ασλάνι, 82' πέν. Λέμπερλε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 0-2 (34' Γκιρασί, 45'+6 Μπέιερ)
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο 5-0 (3' Γκνάμπρι, 9' Πάβλοβιτς, 26',62' Κέιν, 29' Ντίαζ)
Ζανκτ Πάουλι-Άουγκσμπουργκ 14/09
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 9
Ντόρτμουντ 7
Κολονία 7
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6
Κολονία 6
Χοφενχάιμ 6
Λειψία 6
Βόλφσμπουργκ 5
Ζανκτ Πάουλι 4 -2αγ.
Λεβερκούζεν 4
Άουγκσμπουργκ 3 -2αγ.
Στουτγκάρδη 3
Φράιμπουργκ 3
Ουνιόν Βερολίνου 3
Γκλάντμπαχ 1 -2αγ.
Μάιντς 1
Αμβούργο 1
Βέρντερ Βρέμης 1 -2αγ.
Χαϊντενχάιμ 0
Seria A (3η αγωνιστική)
Κάλιαρι-Πάρμα 2-0 (33' Μίνα, 77' Φελίτσι)
Γιουβέντους-Ίντερ 4-3 (14' Κέλι, 38' Γιλντίζ, 83' Κ. Τιράμ, 90'+1 Ατζιτς - 30',65' Τσαλχάνογλου, 76' Μ. Τιράμ)
Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3 (79' Ρανιέρι - 6' πέν. Ντε Μπρόινε, 14' Χόιλουντ, 51' Μπεκέμα)
Ρόμα-Τορίνο 14/9
Αταλάντα-Λέτσε 14/9
Πίζα-Ουντινέζε 14/9
Σασουόλο-Λάτσιο 14/9
Μίλαν-Μπολόνια 14/9
Βερόνα-Κρεμονέζε 15/9
Κόμο-Τζένοα 15/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
Γιουβέντους 9 -3αγ.
Νάπολι 6
Κρεμονέζε 6
Ρόμα 6
Ουντινέζε 4
Κάλιαρι 4 -3αγ.
Λάτσιο 3
Μίλαν 3
Κόμο 3
Μπολόνια 3
Ίντερ 3 -3αγ.
Αταλάντα 2
Φιορεντίνα 2
Πίζα 1
Τζένοα 1
Πάρμα 1 -3αγ.
Λέτσε 1
Βερόνα 1
Τορίνο 1
Σασουόλο 0
Ειδήσεις σήμερα
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
