Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Έμεινε από νωρίς με 10, αλλά καθάρισαν Εμπαπέ και Γκιουλέρ - Δείτε τα γκολ

Στο 84΄και σε παρόμοια φάση ο Κουρτουά πρόλαβε ξανά τον Ογιαρθάμπαλ προτού γίνει απειλητικός, αποτελώντας την τελευταία άμυνα των Μαδριλένων που στο β΄μέρος είχαν οπισθοχωρήσει στο γήπεδο και είχαν ως μοναδική μέριμνα να υπερασπιστούν το προβάδισμα.Αποστολή εξετελέσθη στο 90΄+6΄και το σφύριγμα της λήξης, με τη Ρεάλ να αντέχει στην πίεση και να βγάζει σωστές άμυνες (ως επί το πλείστον) στην πολιορκία των Βάσκων για να πανηγυρίσει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη La Liga που τη διατηρεί στην κορυφή και προσωρινά στο +5 από τη Μπαρτσελόνα με ματς περισσότερο.Σοσιεδάδ (Σέρχιο Φρανθίσκο): Ρεμίρο, Ελουστόνδο (57΄Αραμπούρου), Θουμπελντία, Τσάλετα-Τσαρ, Γκόμες, Γκοροσατέγι (78΄Καρικαμπούρου), Λόπεθ (57΄Σολέρ), Μπαρενετσέα, Μαρίν (66΄Κούμπο), Γκέδες (66΄Ζακαριάν), ΟγιαρθάμπαλΡεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ (82΄Αλεξάντερ-Άρνολντ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος (68΄Ασένθιο), Γκιουλέρ (88΄Αλάμπα), Μπραΐμ Ντίαθ (46΄Βαλβέρδε), Βινίσιους (68΄Φραν Γκαρθία), Εμπαπέ