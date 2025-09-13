Premier League: Πρώτη νίκη για τη Νιούκαστλ, 1-0 τη Γουλβς, ήττα για την Μπράιτον στο ντεμπούτο του Τζίμα - Δείτε τα γκολ

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Φούλαμ!Οι Λονδρέζοι λύγισαν με 1-0 τη Λιντς με... αυτογκόλ στις καθυστερήσεις. Μοιραίος για Παγώνια ο Γκούντμουντσον, ο οποίος στο 90΄+4΄έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να χαρίσει άθελά του το τρίποντο στους γηπεδούχους.Λευκές ισοπαλίες είχαμε στο Λίβερπουλ με την Έβερτον να μένει στο 0-0 απέναντι στην Άστον Βίλα, ενώ η Σάντερλαντ άντεξε στην έδρα της Κρίσταλ πάλας και πήρε την ισοπαλία με το ίδιο σκορ.