Premier League: Πρώτη νίκη για τη Νιούκαστλ, 1-0 τη Γουλβς, ήττα για την Μπράιτον στο ντεμπούτο του Τζίμα - Δείτε τα γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε για 26' στην ήττα από την Μπόρνμουθ - Νίκη και για την Φούλαμ απέναντι στην Λιντς, λευκές ισοπαλίες για Κρίσταλ Πάλας και Έβερτον, απέναντι σε Σάντερλαντ και Άστον Βίλα
Το βάπτισμα του πυρός στην Premier League πήρε ο Στέφανος Τζίμας που ωστόσο είδε την Μπράιτον να ηττάται στο «Vitality Stadium», σε ένα ματς που η Μπόρνμουθ επικράτησε 2-1 φτάνοντας τους εννέα βαθμούς.
Η Νιούκαστλ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, απέναντι στη Γουλβς, ενώ και η Φούλαμ επικράτησε της Λιντς.
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1
Ο Σκοτ, με υπέροχο γυριστό σουτ, έδωσε το προβάδισμα στα Κεράσια στο 18', με τον Χίρτσελερ από την άλλη πλευρά να πονοκεφαλιάζει με λόγω των τραυματισμών των Χίνσελγουντ και Ντε Κάιπερ.
Ωστόσο, οι Γλάροι απάντησαν στο β' ημίχρονο και ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσα στο 48'. Ελάχιστες ήταν οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες και η Μπόρνμουθ πήρε εκ νέου προβάδισμα με το εύστοχο πέναλτι του Σεμένιο στο 61'.
Ο Τζίμας πέρασε στο παιχνίδι στο 67ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Ρουτέρ και αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης. Το 2-1 υπέρ της Μπόρνμουθ δεν άλλαξε ως το τέλος, με την Μπράιτον να παραμένει στη μέση της βαθμολογίας.
Νιούκαστλ- Γουλβς 1-0
Έβγαλε από τα ταμεία το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Στουτγκάρδη και ο Βολτεμάντε άρχισε ήδη την απόσβεση.
Με δικό του γκολ η Νιούκαστλ λύγισε με 1-0 τη Γουλβς και πανηγύρισαν με τη σειρά τους την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
Ο Γερμανός σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 29΄, ανοίγοντας λογαριασμό στην Premier League για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του.
Φούλαμ-Λιντς 1-0
Την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League πανηγύρισε η Φούλαμ!
Οι Λονδρέζοι λύγισαν με 1-0 τη Λιντς με... αυτογκόλ στις καθυστερήσεις. Μοιραίος για Παγώνια ο Γκούντμουντσον, ο οποίος στο 90΄+4΄έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για να χαρίσει άθελά του το τρίποντο στους γηπεδούχους.
Λευκές ισοπαλίες είχαμε στο Λίβερπουλ με την Έβερτον να μένει στο 0-0 απέναντι στην Άστον Βίλα, ενώ η Σάντερλαντ άντεξε στην έδρα της Κρίσταλ πάλας και πήρε την ισοπαλία με το ίδιο σκορ.
