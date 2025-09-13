Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη εγκατέλειψε στο 23ο χιλιόμετρο του βάδην

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη εγκατέλειψε την κούρσα της στα 35χλμ. βάδην για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, μετά το 23ο χιλιόμετρο με ενοχλήσεις στο στομάχι.Η χάλκινη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης μέχρι εκείνο το σημείο έκανε πολύ καλό αγώνα και βρισκόταν σταθερά εντός δεκάδας. Πέρασε μάλιστα το 12ο χιλιόμετρο στην έκτη θέση και κρατήθηκε σε αυτήν για αρκετά χιλιόμετρα.Μετά το 18ο χιλιόμετρο άρχισε να υποχωρεί και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 23ο χιλιόμετρο.Τις επόμενες ημέρες η Ντρισμπιώτη θα αγωνιστεί και στα 20 χιλιόμετρα.