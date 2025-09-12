Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
ΕΛΛΑΔΑ
Διαμαντής Λεμός Μπέσσυ Λεμού

Η νεαρή βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με την εφοπλιστική οικογένεια να βρίσκεται σε σοκ μετά την ξαφνική απώλεια

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού, Μαρίσσας.

Η 28χρονη, που στο παρελθόν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λεμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λεμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο. Την κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.


Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
H Μαρίσσα Λεμού με την μητέρα της, Μπέσσυ

Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Η Μαρίσσα Λεμού
Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Ο Διαμαντής Λεμός και η Μπέσσυ Λεμού
