Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς
Η νεαρή βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με την εφοπλιστική οικογένεια να βρίσκεται σε σοκ μετά την ξαφνική απώλεια
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού, Μαρίσσας.
Η 28χρονη, που στο παρελθόν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λεμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λεμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο. Την κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.
