Πένθος στην οικογένεια Λεμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς

H Μαρίσσα Λεμού με την μητέρα της, Μπέσσυ

Η Μαρίσσα Λεμού

Ο Διαμαντής Λεμός και η Μπέσσυ Λεμού

Κλείσιμο

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού, Μαρίσσας.Η 28χρονη, που στο παρελθόν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λεμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λεμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο. Την κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.