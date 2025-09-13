Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Μάρτσιν Στσεπάνσκι στο protothema.gr: «Μας χωρίζουν 21 εκατοστά από τον Ντουπλάντις, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε» - Βίντεο
Ο Πολωνός προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή εμφανίστηκε αισιόδοξος για την παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Το όνομα του αποτελεί ένα μικρό... γλωσσοδέτη. Ο Μάρτσιν Στσεπάνσκι (εύκολα το γράφεις, δύσκολα το προφέρεις) είναι εδώ και τρία χρόνια ο προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, με τον Πολωνό τεχνικό μαζί με τον Χάρη Καραλή (ο πατέρας του Έλληνα πρωταθλητή) και τον Γιώργο Πομάσκι να κρύβονται πίσω από την αναγέννηση και την εκτόξευση του Μανόλο.
Αθλητής της ενόργανης γυμναστικής στα νιάτα του, ο γεννημένος στο Γκντάνσκ, Μάρτσιν στράφηκε στον κλασικό αθλητισμό και στο επί κοντώ, αλλά από μικρή ηλικία κατάλαβε ότι το μέλλον του είναι στην προπονητική.
Ήταν μόλις 25 ετών όταν ανέλαβε τον συμπατριώτη του Πιοτρ Λίσεκ (από τους κορυφαίους επικοντιστές) και δέκα χρόνια αργότερα ετοιμάζεται για μία ακόμη διάκριση με τον Εμμανουήλ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, την οποία έδειξε να πιστεύει μιλώντας στο protothema.gr.
Όταν ξεκινήσατε να προπονείται τον Μανόλο πιστεύατε ότι θα έφτανε σ' αυτό το σημείο;
«Ναι, από την πρώτη στιγμή που τον είχα δει να αγωνίζεται ήξερα ότι είχε την ικανότητα να κάνει πολύ ψηλά άλματα... Όταν ήρθε σε εμένα ήταν μετά από τραυματισμό και εκείνη την περίοδο τα άλματα του ήταν στα 5.50 οπότε είχαμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Φτιάξαμε όμως ένα καλό πρόγραμμα με τον Χάρη Καραλή και τον Γιώργο Πομάσκι, το οποίο δεν απέδωσε από τη μια ημέρα στην άλλη, αλλά μας πήρε τρία χρόνια για να φτάσουμε σ' αυτό το επίπεδο και να είναι σταθερά στα 6 μέτρα και πάνω. Οπότε, ναι το περίμενα, καθώς είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ταλαντούχο που του αρέσει να δουλεύει»
Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του στο Παγκόσμιο; «Ο καθένας θέλει να κερδίσει αλλά πρέπει να πηγαίνουμε βήμα, βήμα… Πρώτα είναι ο προκριματικός κι εφόσον προκριθούμε, στον τελικό θα στοχεύσουμε στο μετάλλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την Ελλάδα, για όλους»
Ο Ντουπλάντις θεωρείται ανίκητος από την πλειοψηφία του κόσμου, αλλά είδαμε τον Εμμανουήλ να τον απειλεί στον τελικό του Diamond League. Αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τον Μανόλο; «Ο Ντουπλάντις έχει ρεκόρ 6.29, ο Μανόλο 6.08, άρα μας χωρίζουν 21 εκατοστά. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να τον κερδίσουμε, γιατί αν δεν σκέφτεσαι τη νίκη δεν μπορείς να είσαι αθλητής. Είναι κοντά του, νιώθει την ανάσα του και φυσικά σκεφτόμαστε τη νίκη»
Είστε αισιόδοξος; «Είμαι πάντα αισιόδοξος και πάντα έχω θετική ενέργεια».
