EuroBasket 2025, Πέσιτς: «Άξιζε τη νίκη η Φινλανδία, ίσως τα πούμε αύριο με τους παίκτες μου»
H ανάλυση του προπονητή της Σερβίας για την ... βόμβα της Φινλανδίας
Η Σερβία για δεύτερη συνεχόμενη φορά έμεινε εκτός της φάσης των «8», έχοντας υπάρξει θύμα της μεγαλύτερης -μέχρι στιγμής- έκπληξης στο EuroBasket 2025, αφού ηττήθηκε από τη Φινλανδία με 92-86.
Στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας από τα Βαλκάνια, Σβέτισλαβ Πέσιτς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο αν υποτίμησε η ομάδα του τη Φινλανδία ενώ ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν είχε να πει κάτι στους παίκτες του.
«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία, έπαιξε ένα εξαιρετικό ματς απόψε. Άξιζε την νίκη. Αν κάποιος πιστεύει τους υποτιμήσαμε, δεν θα έπρεπε. Ξέραμε τι ομάδα είναι και πώς αγωνίζεται, με ενέργεια, με σουτ, με επιθετικά ριμπάουντ. Απόψε πήρε 20. Δεν βρήκαμε λύσεις σε αυτό το κομμάτι.
Το επιθετικό ριμπάουντ είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μας έβαλαν 92 πόντους. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση και τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το ματς, μας έβαλαν τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για να προκύψει το αποψινό αποτέλεσμα.
Δεν είχα κάτι να πω τους παίκτες μου μετά από τον αγώνα. Τι να πω. Ίσως τα πούμε αύριο, λιγάκι».
