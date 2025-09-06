Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αφορά 4 εκατομμύρια φορολογούμενους - Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα - Μείωση στο 9% από το 22% μέχρι τα 30 τους
Την “πιο τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης μια παρέμβαση ύψους 1.6 δις ευρώ” ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μηδενίζοντας τους φορολογικούς συντελεστές για τις οικογένειες με 4 παιδιά, αλλά και τους νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για την “ώρα της μεσαίας τάξης, την ώρα των οικογενειών και της νέας γενιάς”, ενώ γνωστοποίησε την μείωση των φορολογικών συντελεστών για 4.000.000 ωφελούμενους περίπου, καθώς, για παράδειγμα, οι συντελεστές θα υποχωρούν για κάθε παιδί κατά 2% ως αποτέλεσμα των αθόρυβων, αλλά ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που ολοκλήρωσε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.
Πρόκειται για μόνιμα μέτρα τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας και χαμηλότερο συντελεστή για τα ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ και συμπλήρωσε πως “μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους”.
Αναλυτικά παραδείγματα:
Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
• από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
• ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
• ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους»
«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός καν ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
Δήλωσε ακόμη ανοιχτός και για περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ενοικίασης ακινήτων ανάλογα με την πορεία των δηλώσεων των πραγματικών ενοικίων, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή 2.000 κατοικιών σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
ΕΝΦΙΑ μηδέν στο εξής το 2027 και μειωμένος κατά 50% το 2026 στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους, όπως και μειώνεται κατά 30% το 2026 και μηδενίζεται ο ΦΠΑ στα νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.
Ο πρωθυπουργός εστίασε και στις αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες, αφού θα τεθεί σε ισχύ το αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος, που ανέρχονται σε 151.422.
Για τους συνταξιούχους, μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027, προσφέροντας πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.
“Είναι ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο” ανέφερε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ακόμη πως “ξέρουμε να αναγνωρίζουμε λάθη”, αφού επανέλαβε δύο φορές πως γνωρίζει βαθιά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με την ακρίβεια.
Οι αναρτήσεις Μητσοτάκη στο Χ
«Ανακοινώνουμε σήμερα ένα σχέδιο που ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Κάτι που σημαίνει αυτόματα και μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε αγρότες και συνταξιούχους. Ιδίως, όμως, στις οικογένειες και τους νέους» ανέφερε ο πρωθυπουργός σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ τις οποίες συνόδευσε με σχετικούς πίνακες.
Ο κ. Μγτσοτάκης σημείωσε ακόμα; «Στηρίζουμε έμπρακτα τους νέους μας. Κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα μέχρι και €20.000 δεν θα πληρώνει φόρο.
Η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό το 2026 και από το 2027 καταργείται πλήρως. Ένα πρόσθετο όφελος για τους συνταξιούχους μας, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.
ο 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες οικισμών κάτω από 1.500 κατοίκους και καταργείται το 2027. Ένα κίνητρο για να παραμένουν ή και να επιστρέψουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους. Ταυτόχρονα μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.
Μειώνουμε τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους. Ενώ θεσπίζουμε συντελεστή 25% για εισοδήματα ενοικίων από €12.000 έως €24.000».
