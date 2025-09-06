Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αφορά 4 εκατομμύρια φορολογούμενους - Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα - Μείωση στο 9% από το 22% μέχρι τα 30 τους