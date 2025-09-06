Ρονάλντο: Πιτσιρικάς έβαλε τα κλάματα όταν τον πήρε αγκαλιά ο Πορτογάλος - Δείτε βίντεο

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πήρε αγκαλιά τον πιτσιρικά που τον συνόδευσε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας αποθέωση στα social media
Μια τρυφερή στιγμή που έγινε viral έλαβε χώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Πορτογαλίας–Αρμενίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όταν ένας μικρός συνοδός των ομάδων λύγισε από συγκίνηση μόλις ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον πήρε αγκαλιά. Το παιδί, εμφανώς φορτισμένο από τη συνάντηση με το είδωλό του, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να χαμογελά και να τον καθησυχάζει με μια ζεστή κίνηση αποδοχής.
Η στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας σχόλια θαυμασμού για τον Ρονάλντο. Χρήστες εξήραν την απλότητά του και τον τρόπο με τον οποίο δείχνει σεβασμό και στοργή στους μικρούς φιλάθλους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες αυθόρμητες κινήσεις υπενθυμίζουν τη θετική επιρροή των κορυφαίων αθλητών πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Για τον μικρό φίλο του ποδοσφαίρου, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο στο πλευρό του μεγάλου του είδωλου εξελίχθηκε σε μια ανάμνηση ζωής.
🥺Portekiz - Ermenistan maçının seremonisinde Cristiano Ronaldo ile sahaya çıkan çocuk, duygusal anlar yaşadı— Fotomaç (@fotomac) September 6, 2025
pic.twitter.com/U3FevckcE3
