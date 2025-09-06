Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Μονακό: Υπέγραψε στην ομάδα του Σπανούλη ο Νέντοβιτς
Μονακό: Υπέγραψε στην ομάδα του Σπανούλη ο Νέντοβιτς
Ο Σέρβος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο
Ο 34χρονος Σέρβος γκαρντ Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία τρία χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μονακό, ανακοίνωσε το Σάββατο ο σύλλογος του πριγκιπάτου.
Ο Νέντοβιτς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα το 2012 κι έπαιξε επίσης για τη Βαλένθια, τη Μάλαγα, το Μιλάνο και τον Παναθηναϊκό, ήταν δεύτερος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο με τη Σερβία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εναντίον των οποίων σημείωσε 14 πόντους.
Είχε επίσης μια σύντομη θητεία στο NBA, όπου επιλέχθηκε 30ός στο ντραφτ το 2013 από τους Φοίνιξ Σανς πριν ανταλλαγεί αμέσως με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου έπαιξε 24 παιχνίδια.
Πρωταθλητής Ελλάδας το 2021 και νικητής του Eurocup το 2017, ο Νέντοβιτς έχει παίξει 229 παιχνίδια Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων 27 την περασμένη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Νέντοβιτς, ο οποίος έρχεται στη Μονακό «για να κερδίσει τα πάντα», είναι η τέταρτη προσθήκη των Μονεγάσκων, μετά τον Αμερικανό πίβοτ Κεβάριους Χέιζ από την Παρί, τον πάουερ φόργουορντ Γιόαν Μακουντού που επέστρεψε από την Τουρκ Τέλεκομσπορ της Άγκυρας και τον Ισπανομαυροβούνιο πάουερ φόργουορντ Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ήταν στο Μιλάνο την περασμένη σεζόν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ο Νέντοβιτς, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα το 2012 κι έπαιξε επίσης για τη Βαλένθια, τη Μάλαγα, το Μιλάνο και τον Παναθηναϊκό, ήταν δεύτερος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο με τη Σερβία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εναντίον των οποίων σημείωσε 14 πόντους.
Είχε επίσης μια σύντομη θητεία στο NBA, όπου επιλέχθηκε 30ός στο ντραφτ το 2013 από τους Φοίνιξ Σανς πριν ανταλλαγεί αμέσως με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου έπαιξε 24 παιχνίδια.
Πρωταθλητής Ελλάδας το 2021 και νικητής του Eurocup το 2017, ο Νέντοβιτς έχει παίξει 229 παιχνίδια Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων 27 την περασμένη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Νέντοβιτς, ο οποίος έρχεται στη Μονακό «για να κερδίσει τα πάντα», είναι η τέταρτη προσθήκη των Μονεγάσκων, μετά τον Αμερικανό πίβοτ Κεβάριους Χέιζ από την Παρί, τον πάουερ φόργουορντ Γιόαν Μακουντού που επέστρεψε από την Τουρκ Τέλεκομσπορ της Άγκυρας και τον Ισπανομαυροβούνιο πάουερ φόργουορντ Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ήταν στο Μιλάνο την περασμένη σεζόν.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα