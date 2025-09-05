Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
ΠΑΟΚ - TFT Σκοπίων 119-66: Με άνεση στο φιλικό τεστ
Δεν αγωνίστηκαν οι Μάρβιν Τζόουνς και Αντώνης Κόνιαρης, πήρε χρόνο ο Θοδωρής Ζάρας
Θετικό πρόσημο σε επίπεδο εμφάνισης και σκορ έβαλε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο τρίτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε από την έναρξη της προετοιμασίας με αντίπαλο την TFT Σκοπίων.
Επικράτησε στο PAOK Sports Arena με 119-66, σε ματς που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και δεν αγωνίστηκαν οι Μάρβιν Τζόουνς και Αντώνης Κόνιαρης. Τόσο ο Αμερικανός σέντερ, όσο και ο Έλληνας γκαρντ του «Δικεφάλου» ήταν θεατές της αναμέτρησης, όντας αμφότεροι όχι ακόμη απόλυτα έτοιμοι, μετά τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν τελευταία.
Χρησιμοποιήθηκε, αντίθετα, ο Θοδωρής Ζάρας, ο οποίος έλειψε από το τελευταίο τεστ που έδωσαν οι «ασπρόμαυροι» (σ.σ. όπως συνέβη και με τους Τζόουνς, Κόνιαρη) στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν. Χρόνο συμμετοχής έδωσε ακόμη ο Γιούρι Ζντοβτς στους νεαρούς Χρήστο Μανθόπουλο, Μανώλη Μάνη, Μιχάλη Νούσιο, με τους προαναφαρθέντες ν' αφήνουν θετικές εντυπώσεις.
Ο ΠΑΟΚ υπερείχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ανοίγοντας τη διαφορά στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία να μην μπορεί να του προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα.
Το επόμενο φιλικό παιχνίδι για τους Θεσσαλονικείς είναι ορισμένο για την Κυριακή (7/9) στο «Παλατάκι», κεκλεισμένων των θυρών επίσης, με αντίπαλο την Πρίστινα από το Κόσοβο.
Αύριο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 19:00, στο ανοικτό γήπεδο στη μαρίνα Νέας Μηχανιώνας, θα παρουσιάσει επίσημα τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου» για την καινούργια αγωνιστική περίοδο.
Τα δεκάλεπτα: 27-15, 55-33, 93-50, 119-66
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ : Μέλβιν 14 (3), Σλαφτσάκης 7 (1), Ζάρας 5 (1), Μάνης 3 (1), Τζάκσον 17 (3), Περσίδης 5 (1), Ιατρίδης 13 (1), Μπράουν 11 (1), Φίλλιος 8 (1), Μουρ 14, Μανθόπουλος 8 (2), Ντίμσα 12 (3), Νούσιος 2.
TFT ΣΚΟΠΙΩΝ: Τασόφσκι 8, Ντέιβις τζούνιορ 14 (2), Στογιανόσκι 6, Βασιλέφσκι 2, Νικόλοφ 9, Κνέζεβιτς 1, Ιβάνοφ, Γκόρντον 22 (3), Σόμερβιλ 4, Ζαφίροφ .
