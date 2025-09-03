Κολομβία: Γυναίκα διαιτητής απέβαλε ποδοσφαιριστή και εκείνος τη χαστούκισε - Βίντεο
Κολομβία: Γυναίκα διαιτητής απέβαλε ποδοσφαιριστή και εκείνος τη χαστούκισε - Βίντεο

Ένα ντροπιαστικό συμβάν εκτυλίχθηκε σε αγώνα στην Κολομβία, με ποδοσφαιριστή να εκνευρίζεται και να χαστουκίζει τη ρέφερι της αναμέτρησης

13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ατυχές και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της Primera C της Κολομβίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο στάδιο Αρακατάκα, όταν η διαιτητής, Βανέσα Σεμπάγιος, δέχθηκε επίθεση μετά από μία απόφαση πειθαρχικού χαρακτήρα που έλαβε.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», η ρέφερι της αναμέτρησης πλησίασε προς τον πάγκο του τεχνικού επιτελείου για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή, Μπολίβαρ.

Ο παίκτης, εξοργισμένος, αντέδρασε χαστουκίζοντας τη διαιτητή στο πρόσωπο, σε μια πράξη βίας που σόκαρε τους παρευρισκομένους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μάρτυρες του θλιβερού γεγονότος χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη διαιτητή ώστε να μην αντιδράσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον χώρο του αθλητισμού.


