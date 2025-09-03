Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Κολομβία: Γυναίκα διαιτητής απέβαλε ποδοσφαιριστή και εκείνος τη χαστούκισε - Βίντεο
Ένα ντροπιαστικό συμβάν εκτυλίχθηκε σε αγώνα στην Κολομβία, με ποδοσφαιριστή να εκνευρίζεται και να χαστουκίζει τη ρέφερι της αναμέτρησης
Ένα ατυχές και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της Primera C της Κολομβίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο στάδιο Αρακατάκα, όταν η διαιτητής, Βανέσα Σεμπάγιος, δέχθηκε επίθεση μετά από μία απόφαση πειθαρχικού χαρακτήρα που έλαβε.
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», η ρέφερι της αναμέτρησης πλησίασε προς τον πάγκο του τεχνικού επιτελείου για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή, Μπολίβαρ.
Ο παίκτης, εξοργισμένος, αντέδρασε χαστουκίζοντας τη διαιτητή στο πρόσωπο, σε μια πράξη βίας που σόκαρε τους παρευρισκομένους.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι μάρτυρες του θλιβερού γεγονότος χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη διαιτητή ώστε να μην αντιδράσει.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον χώρο του αθλητισμού.
SE SALIÓ DE LA ROPA— Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025
La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa
