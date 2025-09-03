Κύργιος για Σαμπαλένκα: Είναι αστείο ότι πιστεύει πως θα με κερδίσει στη «Μάχη των Φύλων» - Βίντεο
Νικ Κύργιος Αρίνα Σαμπαλένκα Battle of the Sexes

Σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η αναβίωση του «Battle of the Sexes» του 1973, στον ρόλο του Μπόμπι Ριγκς, ο Νικ Κύργιος και στο ρόλο της Μπίλι Τζιν Κινγκ, η Αρίνα Σαμπαλένκα

Ο Νικ Κύργιος θα αντιμετωπίσει σε λίγους μήνες την Αρίνα Σαμπαλένκα για ένα νέο «battle of the sexes» και, όπως είπε, δεν θα χρειαστεί αν δώσει το 100% του για να κερδίσει, αλλά σκοπεύει να πάρει σοβαρά τον αγώνα.

«Ανυπομονώ γι' αυτόν τον αγώνα, έχει σπουδαίο χαρακτήρα και είναι ένα τενιστικό υπερθέαμα. Με κάνει να γελάω που εκείνη πιστεύει στα σοβαρά ότι μπορεί να με κερδίσει», είπε ο Κύργιος στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για ένα vidcast.

Ο Καζάκος τον "πίκαρε" λίγο στη συνέχεια, με τον Κύργιο να συνεχίζει: «Δεν πρόκειται να με κερδίσει. Πιστεύεις ότι πρέπει να προσπαθήσω στο 100% για να την κερδίσω; Θα είμαι όμως συγκεντρωμένος, θα βάλω προσπάθεια, εκπροσωπώ το ανδρικό τένις. Πιστεύω ότι θα είναι ένα 6-2.»

Ο Ελληνοαυστραλός θα παίξει με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου στο Χονγκ Κονγκ, την πρώτη εβδομάδα του 2026.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη «Battle of the Sexes» ήταν το 1973 στο Λας Βέγκας, όταν ο Μπόμπι Ριγκς έπαιξε αντίπαλος με την Μπίλι Τζιν Κινγκ και μάλιστα τον νίκησε.


