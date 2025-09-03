Κύργιος για Σαμπαλένκα: Είναι αστείο ότι πιστεύει πως θα με κερδίσει στη «Μάχη των Φύλων» - Βίντεο
Κύργιος για Σαμπαλένκα: Είναι αστείο ότι πιστεύει πως θα με κερδίσει στη «Μάχη των Φύλων» - Βίντεο
Σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η αναβίωση του «Battle of the Sexes» του 1973, στον ρόλο του Μπόμπι Ριγκς, ο Νικ Κύργιος και στο ρόλο της Μπίλι Τζιν Κινγκ, η Αρίνα Σαμπαλένκα
Ο Νικ Κύργιος θα αντιμετωπίσει σε λίγους μήνες την Αρίνα Σαμπαλένκα για ένα νέο «battle of the sexes» και, όπως είπε, δεν θα χρειαστεί αν δώσει το 100% του για να κερδίσει, αλλά σκοπεύει να πάρει σοβαρά τον αγώνα.
«Ανυπομονώ γι' αυτόν τον αγώνα, έχει σπουδαίο χαρακτήρα και είναι ένα τενιστικό υπερθέαμα. Με κάνει να γελάω που εκείνη πιστεύει στα σοβαρά ότι μπορεί να με κερδίσει», είπε ο Κύργιος στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για ένα vidcast.
Ο Καζάκος τον "πίκαρε" λίγο στη συνέχεια, με τον Κύργιο να συνεχίζει: «Δεν πρόκειται να με κερδίσει. Πιστεύεις ότι πρέπει να προσπαθήσω στο 100% για να την κερδίσω; Θα είμαι όμως συγκεντρωμένος, θα βάλω προσπάθεια, εκπροσωπώ το ανδρικό τένις. Πιστεύω ότι θα είναι ένα 6-2.»
Ο Ελληνοαυστραλός θα παίξει με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου στο Χονγκ Κονγκ, την πρώτη εβδομάδα του 2026.
Θυμίζουμε ότι η πρώτη «Battle of the Sexes» ήταν το 1973 στο Λας Βέγκας, όταν ο Μπόμπι Ριγκς έπαιξε αντίπαλος με την Μπίλι Τζιν Κινγκ και μάλιστα τον νίκησε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Ανυπομονώ γι' αυτόν τον αγώνα, έχει σπουδαίο χαρακτήρα και είναι ένα τενιστικό υπερθέαμα. Με κάνει να γελάω που εκείνη πιστεύει στα σοβαρά ότι μπορεί να με κερδίσει», είπε ο Κύργιος στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για ένα vidcast.
Ο Καζάκος τον "πίκαρε" λίγο στη συνέχεια, με τον Κύργιο να συνεχίζει: «Δεν πρόκειται να με κερδίσει. Πιστεύεις ότι πρέπει να προσπαθήσω στο 100% για να την κερδίσω; Θα είμαι όμως συγκεντρωμένος, θα βάλω προσπάθεια, εκπροσωπώ το ανδρικό τένις. Πιστεύω ότι θα είναι ένα 6-2.»
Ο Ελληνοαυστραλός θα παίξει με την κορυφαία τενίστρια του κόσμου στο Χονγκ Κονγκ, την πρώτη εβδομάδα του 2026.
Θυμίζουμε ότι η πρώτη «Battle of the Sexes» ήταν το 1973 στο Λας Βέγκας, όταν ο Μπόμπι Ριγκς έπαιξε αντίπαλος με την Μπίλι Τζιν Κινγκ και μάλιστα τον νίκησε.
🚨 Nick Kyrgios on the upcoming “Battle of the Sexes” against Aryna Sabalenka:— Tennis Masterr (@tennismasterr) September 2, 2025
“She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m representing the men’s side. I’d say 6–2 maybe.”
📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong… pic.twitter.com/SYFpsPSYr8
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα