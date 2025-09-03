Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Αλεσάντρο Μπιάνκο: Τιμή που βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από τη μεταγραφή του στους ασπρόμαυρους
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, η νέα προσθήκη στη μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ πέρασε από «ανάκριση» στη διαδικτυακή εκπομπή «One On One» στο διαδικτυακό κανάλι του συλλόγου, οπού μίλησε για το πως αισθάνεται που βρίσκεται στην ομάδα, τα βιντεάκια στο «YouTube» με τους οπαδούς του Δικεφάλου, τις φιλοδοξίες του αλλά και τον... Νίκολο Μπαρέλα.
Αναλυτικά η συνέντευξή του στο PAOK TV:
«Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και ανυπομονώ να ξεκινήσω, γιατί για εμένα είναι μια νέα εμπειρία, όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και στη ζωή. Επομένως, είμαι πολύ ορεξάτος και ενθουσιασμένος να ξεκινήσω».
«Μόλις έμαθα για το ενδιαφέρον της ομάδας μπήκα αμέσως στο YouTube να δω βίντεο με την ομάδα και τους φιλάθλους. Μου αρέσουν οι παθιασμένοι οπαδοί οπότε χαίρομαι που ήρθα σε μια ομάδα όπου νιώθεις πραγματικά την παρουσία των οπαδών. Επίσης, είχα και φίλους που παίξανε στην Ελλάδα και μου μιλήσανε τα καλύτερα λόγια για την ομάδα, το πρωτάθλημα και το περιβάλλον, οπότε δε χρειάστηκε πολύ για να πειστώ».
«Αυτή είναι η πρώτη μου εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε θα μου αρέσει να προχωρήσουμε και να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες στο Europa league και πιστεύω ότι κύριος στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, οπότε ελπίζω να κερδίσω τουλάχιστον ένα τρόπαιο με αυτή την φανέλα».
«Δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον Νίκολο Μπαρέλα της Ίντερ. Αυτός είναι ας πούμε ο ποδοσφαιριστής που μου αρέσει περισσότερο ως προς τα χαρακτηριστικά του και προσπαθώ να παίρνω έμπνευση από αυτόν. Ανυπομονώ να δω τους φιλάθλους σε έναν αγώνα πρωταθλήματος και ελπίζω να τους χαρίσω λίγη χαρά, όπως μου χαρίζουν και αυτοί».
