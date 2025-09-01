H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
ΑΣ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η τεχνοκρατική επιτροπή για τη Νέα Τούμπα
ΑΣ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η τεχνοκρατική επιτροπή για τη Νέα Τούμπα
Τα μέλη και οι αρμοδιότητες της νέας επιτροπής
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του έκανε γνωστή την τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία, όπως αναφέρεται, θα έχει ως καθήκοντα τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν το νέο γήπεδο της Τούμπας.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:
«Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ορίστηκε σήμερα η τριμελής τεχνοκρατική επιτροπή, με αντικείμενο τη σύνταξη μνημονίου και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με το νέο γήπεδο της Τούμπας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι:
Κωνσταντίνος Β. ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής Ε.Π.Α.Υ.Κ.
Κωνσταντίνος ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ, εταίρος της νομικής εταιρείας «Κ2Α LAW FIRM»
Nικόλαος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, πολιτικός μηχανικός – τεχνικός σύμβουλος-ιδρυτής του Ομίλου «ΑΝΑΔΟΜΩ»»
