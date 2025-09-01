Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Super League 2: Tο πρόγραμμα της σεζόν 2025-26
Super League 2: Tο πρόγραμμα της σεζόν 2025-26
Το πρόγραμμα των δυο Ομίλων της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας η κλήρωση της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και πλέον οι 20 ομάδες των δυο ομίλων γνωρίζουν πρόγραμμα τους. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.
To πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2025-2026 θα ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περασμένης σεζόν με την Κηφισιά να έχει την τιμητική της, έχοντας και τους τρεις MVP αλλά και τον κορυφαίο προπονητή του Νότου, τον Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος βρέθηκε στην κλήρωση μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.
Super League 2 - Bορράς
1η Αγωνιστική (14/9/25):
Καμπανιακός - Καβάλα
Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'
Ηρακλής - Αστέρας Β' AKTOR
Αναγ. Καρδίτσας - Μακεδονικός
Νέστος Χρυσ. - ΠΑΣ Γιάννινα
2η Αγωνιστική (21/9/25):
Καβάλα - Ηρακλής
Νίκη Βόλου - Καμπανιακός
Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Β' AKTOR - Νέστος Χρυσ.
Super League 2 - Nότος
1η Αγωνιστική (14/9/2025)
Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό
Χανιά – Ελλάς Σύρου
Ηλιούπολη – Παναργειακός
Ολυμπιακός Β΄ – Πανιώνιος
Αιγάλεω – Athens Kallithea
2η Αγωνιστική (21/9/2025)
ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη
Χανιά – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Athens Kallithea
Παναργειακός – Αιγάλεω
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄
3η Αγωνιστική (28/9/2025)
Καλαμάτα – Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β΄ – Χανιά
Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό
Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου
Πανιώνιος – Παναργειακός
4η Αγωνιστική (5/10/2025)
ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος
Χανιά – Athens Kallithea
Ηλιούπολη – Αιγάλεω
Ολυμπιακός Β΄ – Καλαμάτα
Ελλάς Σύρου – Παναργειακός
5η Αγωνιστική (12/10/2025)
Καλαμάτα – Αιγάλεω
ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου
Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β΄
Πανιώνιος – Ηλιούπολη
Παναργειακός – Χανιά
6η Αγωνιστική (19/10/2025)
Χανιά – ΓΣ Μαρκό
Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου
Ολυμπιακός Β΄ – Παναργειακός
Αιγάλεω – Πανιώνιος
Athens Kallithea – Καλαμάτα
7η Αγωνιστική (26/10/2025)
ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β΄
Ηλιούπολη – Χανιά
Πανιώνιος – Καλαμάτα
Παναργειακός – Athens Kallithea
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
8η Αγωνιστική (2/11/2025)
Καλαμάτα – Παναργειακός
Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη
Αιγάλεω – Χανιά
Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό
Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος
9η Αγωνιστική (9/11/2025)
Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου
Χανιά – Πανιώνιος
Ηλιούπολη – Athens Kallithea
Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β΄
