Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε στον Ιωαννίδη ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε στον Ιωαννίδη ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ
Τα «λιοντάρια» πιστεύουν πάρα πολύ στον Έλληνα επιθετικό και το δείχνουν με κάθε τρόπο αφού του έβαλαν την ίδια ρήτρα με αυτήν που είχε ο Γιόκερες
Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου στη Λισαβόνα όπου παρακολούθησε την Σπόρτινγκ να χάνει εντός έδρας στο ντέρμπι από την Πόρτο.
Ο Ιωαννίδης έχει περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει το πενταετές συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά πάνω του και φρόντισαν να το αποδείξουν με τη ρήτρα που έχει μπει στο συμβόλαιο του και η οποία φτάνει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη ρήτρα υπήρχε στο συμβόλαιο του Βίκτορ Γιόκερες ο οποίος πριν από 20 ημέρες μεταγράφηκε στην Άρσεναλ (το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 75 εκατομμύρια ευρώ), ενώ θα είναι η υψηλότερη που υπάρχει στο φετινό ρόστερ της Σπόρτινγκ.
Ο Ιωαννίδης έχει περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει το πενταετές συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά πάνω του και φρόντισαν να το αποδείξουν με τη ρήτρα που έχει μπει στο συμβόλαιο του και η οποία φτάνει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη ρήτρα υπήρχε στο συμβόλαιο του Βίκτορ Γιόκερες ο οποίος πριν από 20 ημέρες μεταγράφηκε στην Άρσεναλ (το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 75 εκατομμύρια ευρώ), ενώ θα είναι η υψηλότερη που υπάρχει στο φετινό ρόστερ της Σπόρτινγκ.
3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο
Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα