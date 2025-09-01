Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε στον Ιωαννίδη ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ
SPORTS
Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φώτης Ιωαννίδης Βίκτορ Γιόκερες ρήτρα

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε στον Ιωαννίδη ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ

Τα «λιοντάρια» πιστεύουν πάρα πολύ στον Έλληνα επιθετικό και το δείχνουν με κάθε τρόπο αφού του έβαλαν την ίδια ρήτρα με αυτήν που είχε ο Γιόκερες

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε στον Ιωαννίδη ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ
26 ΣΧΟΛΙΑ
Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου στη Λισαβόνα όπου παρακολούθησε την Σπόρτινγκ να χάνει εντός έδρας στο ντέρμπι από την Πόρτο.

Ο Ιωαννίδης έχει περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει το πενταετές συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας, οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλά πάνω του και φρόντισαν να το αποδείξουν με τη ρήτρα που έχει μπει στο συμβόλαιο του και η οποία φτάνει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη ρήτρα υπήρχε στο συμβόλαιο του Βίκτορ Γιόκερες ο οποίος πριν από 20 ημέρες μεταγράφηκε στην Άρσεναλ (το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 75 εκατομμύρια ευρώ), ενώ θα είναι η υψηλότερη που υπάρχει στο φετινό ρόστερ της Σπόρτινγκ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έβαλε στον Ιωαννίδη ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ



Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους


26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης