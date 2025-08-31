Ολυμπιακός: Προανήγγειλε με βίντεο τη συμφωνία με τον Ταρέμι
Ο Μέχντι Ταρέμι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού
Μ' ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος ο Μέχντι Ταρέμι επιβεβαιώνει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠΑΕ το μεγάλο... μπαμ του καλοκαιριού.
Ο Ιρανός στράικερ υπέγραψε στους ερυθρολεύκους και αναμένεται άμεσα η επίσημη ανακοίνωση.
Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την Ίντερ και έκανε δικό του για τα δύο επόμενα χρόνια τον 33χρονο επιθετικό ο οποίος έχει σπουδαία καριέρα στην Πόρτο και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην ομάδα του Μιλάνου.
