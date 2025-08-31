Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Παναθηναϊκός: Φτάνει στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής ο Ταμπόρδα
Παναθηναϊκός: Φτάνει στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής ο Ταμπόρδα
Ο Βισέντε Ταμπόρδα θα φτάσει το βράδυ στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό
Ώρα... Βισέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Ο 24χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος, που ξεκίνησε το ταξίδι του αργά το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) για την χώρα αναμένεται στις 23:15 να προσγειωθεί η πτήση του στο «Ελ. Βενιζέλος».
Ύστερα από το μακρύ αυτό ταξίδι του Ταμπόρδα, το όνομα του οποίου, αλλά και το ζεστό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για εκείνον, αποκάλυψε το gazzetta, αναμένεται να μεταβεί στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί.
Την Δευτέρα (01/09) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά, τότε θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι», το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.
Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να πληρώσει 5 εκατ. δολάρια για να πείσει την Μπόκα Τζούνιορς να του πουλήσει το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη (κρατώντας ένα 20% για κείνη) και την Πλατένσε να διακόψει έξι μήνες νωρίτερα τον δανεισμό του.
