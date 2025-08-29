Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ολυμπιακός: Με Μονακό και Παρί σε διεθνές τουρνουά μπάσκετ στη Λευκωσία
Ολυμπιακός: Με Μονακό και Παρί σε διεθνές τουρνουά μπάσκετ στη Λευκωσία
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 12 Σεπτεμβρίου τη Μονακό και στις 13 Σεπτεμβρίου την Παρί στο «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Λευκωσία θα ταξιδέψει και φέτος ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που θα φιλοξενηθεί στο «Τάσος Παπαδόπουλος» από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.
Στο τουρνουά εκτός από τον Ολυμπιακό είναι η Μονακό, η Παρί και ο Ερυθρός Αστέρας.
Το πρόγραμμα
Παρασκευή 12/9
Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Σάββατο 13/9
Ολυμπιακός - Μονακό
Κυριακή 14/9
Ολυμπιακός-Παρί
Μονακό-Ερυθρός Αστέρας
Θυμίζουμε το Eurobasket ολοκληρώνεται στις 14/9 και εφόσον η Ελλάδα φτάσει έως το τέλος η Μονακό δεν θα έχει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και φυσικά ο Ολυμπιακός θα κατέβει χωρίς τους διεθνείς του (Ελλάδα, Σερβία) στην Κύπρο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» που θα φιλοξενηθεί στο «Τάσος Παπαδόπουλος» από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.
Στο τουρνουά εκτός από τον Ολυμπιακό είναι η Μονακό, η Παρί και ο Ερυθρός Αστέρας.
Το πρόγραμμα
Παρασκευή 12/9
Παρί-Ερυθρός Αστέρας
Σάββατο 13/9
Ολυμπιακός - Μονακό
Κυριακή 14/9
Ολυμπιακός-Παρί
Μονακό-Ερυθρός Αστέρας
Θυμίζουμε το Eurobasket ολοκληρώνεται στις 14/9 και εφόσον η Ελλάδα φτάσει έως το τέλος η Μονακό δεν θα έχει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και φυσικά ο Ολυμπιακός θα κατέβει χωρίς τους διεθνείς του (Ελλάδα, Σερβία) στην Κύπρο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα