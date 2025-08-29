Προπονητής Τζένγκο: «Η Ελίνα είναι έτοιμη για υπερβάσεις» - Βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dceb6tslznk9)

«Ωριμάζει το παιδί! Συγκεντρώνεται στον αγώνα της. Προπονητικά δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Τη διαφορά την κάνει η ψυχολογία της Ελίνας και πώς αντιμετωπίζει τον αγώνα», μας λέει ο Μποτσκαριώβ και συνεχίζει:«Ακόμη δεν έχει βγάλει τα μέτρα που μπορεί. Πρέπει να χαλαρώσει. Όταν μπαίνεις στον αγώνα έχοντας στο μυαλό σου τα μέτρα, έρχονται τεχνικά λάθη από την ένταση. Η μεγάλη βολή θα έρθει όταν δεν θα την ενδιαφέρουν τα μέτρα, όταν θα είναι χαλαρή. Η Ελίνα είναι έτοιμη να κάνει υπερβάσεις».Ένας από τους φετινούς στόχους της 23χρονης ακοντίστριας ήταν να κατακτήσει το διαμάντι στη σειρά αγώνων Diamond League. «Ήθελε πολύ το διαμάντι, δουλέψαμε μέσα στην χρονιά προκειμένου να είναι καλά στους αγώνες αυτούς και φυσικά στον τελικό της Ζυρίχης», είπε ο Μποτσκαριώβ και συνέχισε αναφερόμενος στον αγώνα του τελικού:«Είχαμε πει ότι την πρώτη βολή τη θέλουμε σωστή για να έχει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Εννοείται και έπαιξε ρόλο η μεγάλη πρώτη βολή της Ελίνας στην ψυχολογία των άλλων αθλητριών. Έχει συμβεί και στην Ελίνα να «σφίγγει» στον αγώνα όταν βλέπει μια αθλήτρια να ξεκινά με μεγάλη βολή. Αυτό που χάρηκα από τον αγώνα της στη Ζυρίχη ήταν η αντίδραση της στην έκτη βολή (σ.σ. 63,53 μ.). Έδειξε ότι τα μέτρα που βγάζει δεν είναι τυχαία. Μπορεί να απαντήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον αγώνα».Μπροστά υπάρχει, όμως, ένας ακόμη μεγάλος στόχος. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο ξεκινάει στις 13 Σεπτεμβρίου και η Ελίνα Τζένγκο φυσικά θα είναι παρούσα σε μια ακόμη σπουδαία διοργάνωση.«Θα ξεκουραστεί για λίγες ημέρες τώρα και στη συνέχεια θα μπει στην τελική προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο Τόκιο θα προχωρήσουμε συγκεντρωμένοι, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Σα να μην έχει προηγηθεί κανένας αγώνας στη σεζόν. Αν η Ελίνα είναι συγκεντρωμένη στον αγώνα της, μπορεί να πάρει το μετάλλιο», δήλωσε ο Μποτσκαριώβ.