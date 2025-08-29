Προπονητής Τζένγκο: «Η Ελίνα είναι έτοιμη για υπερβάσεις» - Βίντεο
Ο Γιώργος Μποτσκαριώβ, προπονητής της Ελίνας Τζένγκο μίλησε για την τεράστια εξέλιξη της 23χρονης αθλήτριας, την... εμμονή της με το διαμάντι, ενώ τόνισε τη σημασία της ψυχολογίας στον αθλητισμό
Η Ελίνα Τζένγκο είναι από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες στο ελληνικό στίβο. Το βράδυ της Πέμπτης, έγραψε ιστορία στον τελικό του Diamond League, κατέκτησε την πρώτη θέση και το πρώτο διαμάντι στην καριέρα της.
Ο δρόμος προς την επιτυχία όμως, δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα για την Ελίνα. Η 23χρονη είναι μια αθλήτρια που από την αρχή της αγωνιστικής της καριέρας μεγάλωνε συνοδευόμενη με τη λέξη «ταλέντο».
Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μονάχου το 2022 ήταν μια μεγάλη απόδειξη για τις τεράστιες ικανότητες της.
Μετά ήρθε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Η 21χρονη τότε Ελίνα έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο του σταδίου της ουγγρικής πόλης με την 30ή θέση στον ακοντισμό και δάκρυα στα μάτια.
«Το άγχος ήταν το Νο 1 πρόβλημα. Νομίζω ότι μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τη νίκη μου το άγχος έπιασε «ταβάνι». Θα το ξεπεράσω… Το παθαίνουν αρκετοί αθλητές… Όταν παίρνουμε ένα μετάλλιο, θέλουμε συνεχώς να είμαστε στην κορυφή. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχουν όλοι. Εμένα το άγχος μου με έχει φάει. Δεν προσέχω την Ελίνα και βγαίνουν αυτά τα αποτέλεσμα», είχε πει μεταξύ άλλων τότε η Τζένγκο.
736 ημέρες μετά, και έχοντας μεσολαβήσει η 6η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης και η 9η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφυγε από τον τελικό των Diamond League με βολή στα 64,57 μ., τη νίκη στον ακοντισμό και το πολυπόθητο διαμάντι!
Τι άλλαξε στην Ελίνα Τζένγκο αυτό το διάστημα; Ο προπονητής που αναγνώρισε στην νεαρή Ελίνα το ταλέντο της, Γιώργος Μποτσκαριώβ, είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να απαντήσει, μιλώντας segas.gr.
«Ωριμάζει το παιδί! Συγκεντρώνεται στον αγώνα της. Προπονητικά δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Τη διαφορά την κάνει η ψυχολογία της Ελίνας και πώς αντιμετωπίζει τον αγώνα», μας λέει ο Μποτσκαριώβ και συνεχίζει:
«Ακόμη δεν έχει βγάλει τα μέτρα που μπορεί. Πρέπει να χαλαρώσει. Όταν μπαίνεις στον αγώνα έχοντας στο μυαλό σου τα μέτρα, έρχονται τεχνικά λάθη από την ένταση. Η μεγάλη βολή θα έρθει όταν δεν θα την ενδιαφέρουν τα μέτρα, όταν θα είναι χαλαρή. Η Ελίνα είναι έτοιμη να κάνει υπερβάσεις».
Ένας από τους φετινούς στόχους της 23χρονης ακοντίστριας ήταν να κατακτήσει το διαμάντι στη σειρά αγώνων Diamond League. «Ήθελε πολύ το διαμάντι, δουλέψαμε μέσα στην χρονιά προκειμένου να είναι καλά στους αγώνες αυτούς και φυσικά στον τελικό της Ζυρίχης», είπε ο Μποτσκαριώβ και συνέχισε αναφερόμενος στον αγώνα του τελικού:
«Είχαμε πει ότι την πρώτη βολή τη θέλουμε σωστή για να έχει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Εννοείται και έπαιξε ρόλο η μεγάλη πρώτη βολή της Ελίνας στην ψυχολογία των άλλων αθλητριών. Έχει συμβεί και στην Ελίνα να «σφίγγει» στον αγώνα όταν βλέπει μια αθλήτρια να ξεκινά με μεγάλη βολή. Αυτό που χάρηκα από τον αγώνα της στη Ζυρίχη ήταν η αντίδραση της στην έκτη βολή (σ.σ. 63,53 μ.). Έδειξε ότι τα μέτρα που βγάζει δεν είναι τυχαία. Μπορεί να απαντήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον αγώνα».
Μπροστά υπάρχει, όμως, ένας ακόμη μεγάλος στόχος. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο ξεκινάει στις 13 Σεπτεμβρίου και η Ελίνα Τζένγκο φυσικά θα είναι παρούσα σε μια ακόμη σπουδαία διοργάνωση.
«Θα ξεκουραστεί για λίγες ημέρες τώρα και στη συνέχεια θα μπει στην τελική προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο Τόκιο θα προχωρήσουμε συγκεντρωμένοι, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Σα να μην έχει προηγηθεί κανένας αγώνας στη σεζόν. Αν η Ελίνα είναι συγκεντρωμένη στον αγώνα της, μπορεί να πάρει το μετάλλιο», δήλωσε ο Μποτσκαριώβ.
