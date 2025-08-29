Φύσσας: Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει ν' αντιμετωπίζει μεγάλες ομάδες

Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League και περιμένει και το πλήρες πρόγραμμα για να μάθει την σειρά των αγώνων του.Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Τάκης Φύσσας εκπροσώπησε το κλαμπ στην κλήρωση στο Μονακό και την σχολίασε στην Cosmote TV:

«Για εμάς, το ζητούμενο ήταν να βρεθούμε στη League Phase του Europa League. Η ομάδα πέτυχε το στόχο της.

Οι ποδοσφαιριστές έφεραν δύο προκρίσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί θα αντιμετωπίσουμε πολλές και καλές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν βρισκόταν στα σαλόνια της Ευρώπης, η ομάδα έχει αρχίσει να δημιουργεί το καινούργιο της status.

Ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή και της διοίκησης. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί πού βρίσκονται. Ελπίζω αυτή να είναι η αρχή και να συνεχίσουμε όλη τη σεζόν με αυτούς τους ρυθμούς. Παιχνίδι με παιχνίδι, ταπεινά. Είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε για το επόμενο βήμα.

Η Ρόμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, όμως, ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να αντιμετωπίζει μεγάλες ομάδες. Οι αναμνήσεις κόντρα στη Ρόμα είναι όμορφες. Και οι άλλες ομάδες είναι σημαντικές.

Θα βγουν τα τεφτέρια προς το τέλος της League Phase. Θα δούμε το πρόγραμμα και πώς θα χωρέσει με τα υπόλοιπα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο κόσμος έχει μάθει να γεύεται επιτυχίες στην Ευρώπη».