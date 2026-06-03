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ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια: Κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Σέρβος
ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια: Κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Σέρβος
Ο Σέρβος τεχνικός σύμφωνα με πληροφορίες θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησε στον πάγκο της με τον Μάριο Ηλιόπουλο να του δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη
ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία, προς το παρόν προφορική, με τον μάνατζερ του και τον ίδιο για νέο πολυετές συμβόλαιο, που θα φτάνει μέχρι το 2029, μετά και το πρωτάθλημα που κατέκτησε.
Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος είχε υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά οι πληροφορίες ήθελαν και τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε αναπροσαρμογή.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα την εμπιστοσύνη της διοίκησης και του Μάριου Ηλιόπουλου προς το πρόσωπο του Σέρβου, θέλοντας να χτίσει κάτι μακροπρόθεσμο μαζί του.
Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία, προς το παρόν προφορική, με τον μάνατζερ του και τον ίδιο για νέο πολυετές συμβόλαιο, που θα φτάνει μέχρι το 2029, μετά και το πρωτάθλημα που κατέκτησε.
Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος είχε υπογράψει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά οι πληροφορίες ήθελαν και τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε αναπροσαρμογή.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει απόλυτα την εμπιστοσύνη της διοίκησης και του Μάριου Ηλιόπουλου προς το πρόσωπο του Σέρβου, θέλοντας να χτίσει κάτι μακροπρόθεσμο μαζί του.
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