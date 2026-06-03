ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια: Κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο έως το 2029 ο Σέρβος

Ο Σέρβος τεχνικός σύμφωνα με πληροφορίες θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησε στον πάγκο της με τον Μάριο Ηλιόπουλο να του δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη