Βιτόρια για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: Θα είμαστε ανταγωνιστικοί
Ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι οι αντίπαλοι των πράσινων στη League Phase του Europa League δεν τρομάζουν την ομάδα που έχει υψηλούς στόχους στη διοργάνωση
Οι «πράσινοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους στην τελική φάση του Europa League όπου θα υποδεχθούν τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσουν τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).
Μια κλήρωση που αφήνει πολλά περιθώρια για διάκριση με τον Ρουί Βιτόρια να ξεκαθαρίζει ότι κανείς αντίπαλος δεν τον τρομάζει καθώς ο ίδιος έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας του.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Όλες οι ομάδες πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια δύναμη μεγάλη, μία πολύ σοβαρή ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες για την διοργάνωση, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε ματς για να πάρουμε τη νίκη.
Η Ρόμα είναι πολύ γνωστή ομάδα, έρχεται από το πρωτάθλημα το ιταλικό, στο ranking είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει που είναι εκεί, έχει κάνει πορείες. Εμείς πρέπει να τους αναλύσουμε όλους στην ώρα τους, να είμαστε προετοιμασμένοι και πιστεύω θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
Οι αντίπαλοι εμένα δε με τρομάζουν. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Ξεκινά το πρωτάθλημα, θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό, πρέπει να ολοκληρωθεί και το ρόστερ, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, θα χρειαστούμε τα πάντα σε καλό βαθμό, όπως η οργάνωση που έχουμε μέχρι τώρα».
Europa League ✔️ The draw is complete.— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 29, 2025
Here are our opponents ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL pic.twitter.com/g8DMtTWvTN
