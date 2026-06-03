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Διπλό χτύπημα από τον ΠΑΟΚ: Συμφώνησε και ανακοινώνει Γκρέι και Αλεξάντερ
Διπλό χτύπημα από τον ΠΑΟΚ: Συμφώνησε και ανακοινώνει Γκρέι και Αλεξάντερ
Ο Αντρέα Τρινκιέρι προορίζει τον έμπειρο ψηλό για βασικό «πεντάρι» του ΠΑΟΚ, ενώ ο Γκρέι είναι μια ακόμα ποιοτική ενίσχυση στο ρόστερ
Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της ομάδας τη νέα αγωνιστική σεζόν.
Η εποχή Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον Καναδό σέντερ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.
Ο Κάιλ Αλεξάντερ (30χρ., 2.08μ.) έχει συμφωνήσει με όλα με τον «δικέφαλο» και αποτελεί θέμα χρόνο η ανακοίνωση για την απόκτησή του.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι προορίζει τον έμπειρο ψηλό για βασικό «πεντάδι» του ΠΑΟΚ τη νέα αγωνιστική σεζόν, με τον Μπεν Μουρ να τον συμπληρώνει στη front line μαζί με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.
Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται τα επόμενα δυο χρόνια και ο Ραϊκουάν Γκρέι, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση του «δικεφάλου».
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε το συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με συνολικές αποδοχές 1.6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ραϊκουάν Γκρέι αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η εποχή Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον Καναδό σέντερ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.
Ο Κάιλ Αλεξάντερ (30χρ., 2.08μ.) έχει συμφωνήσει με όλα με τον «δικέφαλο» και αποτελεί θέμα χρόνο η ανακοίνωση για την απόκτησή του.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι προορίζει τον έμπειρο ψηλό για βασικό «πεντάδι» του ΠΑΟΚ τη νέα αγωνιστική σεζόν, με τον Μπεν Μουρ να τον συμπληρώνει στη front line μαζί με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.
Στον ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται τα επόμενα δυο χρόνια και ο Ραϊκουάν Γκρέι, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση του «δικεφάλου».
Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε το συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με συνολικές αποδοχές 1.6 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ραϊκουάν Γκρέι αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών
Πηγή:www.gazzetta.gr
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