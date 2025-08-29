Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 20255η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 20256η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 20257η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 20268η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026Τελικός: 20 Μαΐου στην ΚωνσταντινούποληΤους έξι αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της, στη League Phase του Conference League, έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (29/8) στο Μονακό.Οι «κιτρονόμαυροι» θα υποδεχθούν τις Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία), Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσουν τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της αύριο, Σάββατο (30/08).Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.Όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League:1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 20252η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 20253η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 20254η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 20255η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 20256η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία