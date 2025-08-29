Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Οι τρεις ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων
Τους αντιπάλους τους στο Europa και στο Conference League, έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, και καταστρώνουν ήδη τα πλάνα τους περιμένοντας τον καθορισμό του προγράμματος. Η UEFA θα ανακοινώσει το Σάββατο (30/8) την σειρά των αγώνων στο Europa League και στοConference League.
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσει τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).
O ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τις Μπέτις (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Μπραν (Νορβηγία), ενώ εκτός έδρας θ' αντιμετωπίσει τις Λιλ (Γαλλία), Λιόν (Γαλλία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) και Θέλτα (Ισπανία).
Οι θέσεις που δίνουν πρόκριση
Οι 8 ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στην κανονική διάρκεια, θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για την φάση των «16» της διοργάνωσης.
Από την θέση 9 έως και την 24, οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στα Play Offs ως εξής: Η 9η με την 24η, η 10η με την 23η κτλ.
Άρα, τόσο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που είναι στο Europa League, οσο και η ΑΕΚ που είναι στο Conference League, θέλουν μία εκ των πρώτων 8 θέσεων για απευθείας πρόκριση στους «16» ή μία των άλλων μέχρι την 24η για να πάρουν το εισιτήριο για τα Play Offs.
Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.
Όλα τα παιχνίδια των «πράσινων» στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.
Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
