Γιοβάνοβιτς: «Θα δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα με Σουηδία και Ιταλία», βίντεο

Θα τα δούμε πως θα λειτουργήσουν αυτά στον αγωνιστικό χώρο και σε ποιον βαθμό θα τα χρησιμοποιήσουμε στα επίσημα ματς του Σεπτεμβρίου».«Υπάρχουν κάποια παιδιά που λόγω τραυματισμού δεν ήταν στη διάθεσή μας.Ο Γιαννούλης δεν ήταν σε θέση να παίξει και αποδεσμεύτηκε. Υπάρχουν νέα παιδιά ως προς εμένα που βρίσκονται στην Εθνική.Μέσα από αυτή τη διαδικασία και λόγω κάποιων απουσιών μας δίνει την ευκαιρία να δούμε κάποιους παίκτες.Για να είναι εδώ έκαναν καλή δουλειά στην ομάδα τους, όμως πρέπει να δούμε αν μπορούν να μας βοηθήσουν στον τρόπο παιχνιδιού μας».«Στα προκριματικά δεχθήκαμε εννέα γκολ από Δανία, Σκωτία. Σκέφτομαι την αντίδραση της ομάδας.Είναι θέμα συζήτησης πώς δεχόμασταν τα γκολ, δεν είχαμε ιδιαίτερο ανασταλτικό πρόβλημα, όμως κάναμε πολλά αβίαστα λάθη που δεν είχαμε μέχρι και τότε στην παρουσία μας.Με προβληματίζει περισσότερο ότι τον Μάρτιο δεν δημιουργήσαμε όσο μπορούσαμε να δημιουργούμε στα προηγούμενα.Ποτέ δεν βάζω σαν προπονητής τον στόχο ότι η άμυνα είναι το πρώτο πράγμα που με απασχολεί, προσπαθούμε να δουλεύουμε πάνω σε όλους τους τομείς, έχουμε παίκτες καλούς, ποιότητα.Υπάρχει απογοήτευση, αλλά είμαστε εδώ να τα λύσουμε. Δεν είμαι τόσο χαρούμενος που δεν κινδυνέψαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια».«Οι παίκτες είναι ΟΚ. Είναι το τέλος μιας σεζόν και πάντα στο τέλος της σεζόν δεν είναι πάντα εύκολο, όμως όπως είχα πει και στο παρελθόν τους αρέσει να παίζουν στην Εθνική. Θα θέλαμε να έχουμε παιχνίδια που θα έχουν μεγαλύτερη σημασία.Στις προπονήσεις δεν θα μπορούσα να ζητήσω παραπάνω από αυτούς.Επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αλλάξουμε το προφίλ μας, ίσως δημιουργεί απορίες και θέματα στον τρόπο παιχνιδιού, όμως σε αυτά τα δύο ματς μπορούμε να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να βασιστούμε στα επίσημα παιχνίδια.Έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης ως προς το στυλ της ομάδας».