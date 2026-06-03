Το αδιανόητο buzzer beater του Παπανικολάου από το κέντρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Κώστας Παπανικολάου

Το αδιανόητο buzzer beater του Παπανικολάου από το κέντρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου πέταξε τη μπάλα από το κέντρο πετυχαίνοντας ένα φοβερό τρίποντο

Το αδιανόητο buzzer beater του Παπανικολάου από το κέντρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
O Ολυμπιακός έκλεισε με 21-17 το πρώτο δεκάλεπτο του Game 1 της Stoiximan Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με ένα εκπληκτικό buzzer-beater τρίποντο.

Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν κλεισμένος από δύο αντιπάλους, κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι των πράσινων με ένα πεταχτάρι κάτω από το κέντρο του γηπέδου.

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου που φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου που φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης