Το αδιανόητο buzzer beater του Παπανικολάου από το κέντρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
Το αδιανόητο buzzer beater του Παπανικολάου από το κέντρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου πέταξε τη μπάλα από το κέντρο πετυχαίνοντας ένα φοβερό τρίποντο
O Ολυμπιακός έκλεισε με 21-17 το πρώτο δεκάλεπτο του Game 1 της Stoiximan Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με ένα εκπληκτικό buzzer-beater τρίποντο.
Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν κλεισμένος από δύο αντιπάλους, κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι των πράσινων με ένα πεταχτάρι κάτω από το κέντρο του γηπέδου.
Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ήταν κλεισμένος από δύο αντιπάλους, κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι των πράσινων με ένα πεταχτάρι κάτω από το κέντρο του γηπέδου.
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