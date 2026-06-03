Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ματίας Λεσόρ διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟ
Με t-shirt της Θύρας 13 βγήκε στο ΣΕΦ για προθέρμανση ο Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟ και θέλει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.
Πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει φούτερ της Θύρας 13 σε παιχνίδι του ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟ και θέλει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.
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Πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει φούτερ της Θύρας 13 σε παιχνίδι του ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
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