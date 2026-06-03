Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ματίας Λεσόρ Θύρα 13 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ματίας Λεσόρ διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με t-shirt της Θύρας 13 βγήκε στο ΣΕΦ για προθέρμανση ο Ματίας Λεσόρ. 

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟ και θέλει να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. 



Πριν από λίγους μήνες είχε φορέσει φούτερ της Θύρας 13 σε παιχνίδι του ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. 

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με t-shirt με το logo της Θύρας 13 στο ΣΕΦ ο Λεσόρ, βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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