Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Η πρώτη αντίδραση του Σιάο μετά τη... βόμβα Σπανούλη: «Ας αρχίσει το show»
Η πρώτη αντίδραση του Σιάο μετά τη... βόμβα Σπανούλη: «Ας αρχίσει το show»
Ο ιδιοκτήτης του Άρη λίγα δευτερόλεπτα μόλις μετά την ανακοίνωση της ομάδας για το Σπανούλη... προανήγγειλε show
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει και ο Ρίτσαρντ Σιάο μετά το «ναι» του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία με τον «Kill Bill» ο οποίος θα βρεθεί στην άκρη του πάγκου για τα επόμενα τρία χρόνια.
Συγκεκριμένα με χαρακτηριστικό story στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας ξεκινήσει το show» όντας άκρως εκστασιασμένος για την τελική έκβαση της υπόθεσης.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία με τον «Kill Bill» ο οποίος θα βρεθεί στην άκρη του πάγκου για τα επόμενα τρία χρόνια.
Συγκεκριμένα με χαρακτηριστικό story στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας ξεκινήσει το show» όντας άκρως εκστασιασμένος για την τελική έκβαση της υπόθεσης.
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