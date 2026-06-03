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«Ιπτάμενος» Καραλής και στη Φινλανδία: Πέρασε με άνεση τα 6μ, δείτε βίντεο
«Ιπτάμενος» Καραλής και στη Φινλανδία: Πέρασε με άνεση τα 6μ, δείτε βίντεο
Στο μίτινγκ Paavo Nurmi games στη Φινλανδία ο «Μανόλο» πέρασε τα 6.00μ για 21η φορά στην καριέρα του και πήρε την 1η θέση
Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν σταματά τις υψηλές πτήσεις, αφού στο μίτινγκ της Φινλανδίας, Paavo Nurmi games πέρασε με ευκολία και με την πρώτη προσπάθειά του τα 6 μέτρα.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε αρχικά τα 5.60μ, μετά τα 5.82μ και στη συνέχεια τα 6.00μ όλα με την πρώτη χωρίς να δυσκολευτεί.
Ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση με τα 6μ, ενώ έκανε και τρεις άκυρες προσπάθειες και στα 6.10μ.
Πριν λίγες μέρες στο διεθνές μίτινγκ στη Λεμεσό πέρασε τα 6.00μ, ενώ αυτή ήταν η 21η φορά στην καριέρα του που ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος και η 19η διοργάνωση στην οποία πέτυχε επίδοση πάνω από το συγκεκριμένο ύψος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε αρχικά τα 5.60μ, μετά τα 5.82μ και στη συνέχεια τα 6.00μ όλα με την πρώτη χωρίς να δυσκολευτεί.
Ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση με τα 6μ, ενώ έκανε και τρεις άκυρες προσπάθειες και στα 6.10μ.
Πριν λίγες μέρες στο διεθνές μίτινγκ στη Λεμεσό πέρασε τα 6.00μ, ενώ αυτή ήταν η 21η φορά στην καριέρα του που ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος και η 19η διοργάνωση στην οποία πέτυχε επίδοση πάνω από το συγκεκριμένο ύψος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.
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Τα αποτελέσματα του αγώνα:
- Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6,00 μ.
- Κέισι Λάιτφουτ (ΗΠΑ) – 5,72 μ.
- Σίμεν Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5,60 μ.
- Γιούχο Αλασάαρι (Φινλανδία) – 5,60 μ. (φετινό ρεκόρ)
- Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) – 5,60 μ.
- Βάλτερς Κρέιςς (Λετονία) – 5,45 μ.
- Πιοτρ Λίσεκ (Πολωνία) – 5,45 μ.
- Βαλεντίν Λαβιλενί (Γαλλία) – 5,25 μ.
- Ούρχο Κουγιάνπαά (Φινλανδία) – χωρίς έγκυρο άλμα.
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