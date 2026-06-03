Όσμαν στο ημίχρονο του τελικού με τον Ολυμπιακό: «Θα βοηθούσε να παίρναμε και κάποιες βολές στο δεύτερο μέρος»
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Τσέντι Όσμαν

Όσμαν στο ημίχρονο του τελικού με τον Ολυμπιακό: «Θα βοηθούσε να παίρναμε και κάποιες βολές στο δεύτερο μέρος»

Το ημίχρονο τελείωσε με τη διαφορά στις βολές να είναι μεγάλη και τον Ολυμπιακό να έχει εκτελέσει 14 και τους πράσινους 2

Όσμαν στο ημίχρονο του τελικού με τον Ολυμπιακό: «Θα βοηθούσε να παίρναμε και κάποιες βολές στο δεύτερο μέρος»
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Το πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να έχουν διψήφιο προβάδισμα στον πρώτο τελικό ανάμεσα στις δυο ομάδες.

Από τους παίκτες των «πρασίνων», στην ανάπαυλα δηλώσεις παραχώρησε ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος παραπονέθηκε για τη διαφορά στις βολές που έχουν εκτελέσει οι δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να έχουν 14 και τους πράσινους μόλις 2.

Αναλυτικά όσα είπε στο ημίχρονο:

«Δεν πιστεύω πως είμαστε τόσο κακοί, ούτε ήμασταν τόσο κακοί στο πρώτο ημίχρονο. Θα βοηθούσε σίγουρα να εκτελούσαμε μερικές βολές στο δεύτερο ημίχρονο για να μειώσουμε τη διαφορά.

Πρέπει να συνεχίζουμε να μειώνουμε τη διαφορά. Απλά πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε σκληρά και ελπίζω να εκτελέσουμε μερικές βολές».

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