Σιώπης: Έπαιξε για σχεδόν μισή ώρα έχοντας κάνει οκτώ ράμματα - Τα πειράγματα από Τουμπά, Κώτσιρα

Ο Μανώλης Σιώπης έδειξε για άλλη μια φορά την αυτοθυσία και το θάρρος του αγωνιζόμενος για σχεδόν μισή ώρα έχοντας κάνει οκτώ ράμματα
Ο Παναθηναϊκός απέσπασε «λευκή» ισοπαλία στην έδρα της Σαμσουνσπόρ και κλείδωσε έτσι τη συμμετοχή του στο League Phase του Europa League. Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια τα έδωσαν όλα στο γήπεδο κι ακόμη και σ' ένα ματς που δεν πήγαν πολύ καλά, κατόρθωσαν να πάρουν την πρόκριση, χωρίς να κινδυνέψουν ιδιαίτερα.
Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν με την κατάθεση ψυχής τους ήταν ο Μανώλης Σιώπης. Ο Έλληνας μέσος συνηθίζεται να διακρίνεται για την μαχητικότητα, το πάθος του και τις θυσίες που κάνει για την ομάδα, όμως αυτή τη φορά το πήγε σε εντελώς άλλο επίπεδο.
Εκείνος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στη θέση του Μπακασέτα κι ένα λεπτά δέχθηκε ένα πολύ δυνατό χτύπημα με το κεφάλι από τον θηριώδη φορ των Τούρκων, Μάριους με τους δύο παίκτες να σωριάζονται στο έδαφος.
Ο 31χρονος μέσος έμεινε στο έδαφος για λίγα λεπτά, αφού χρειάστηκε να του κάνουν ούτε ένα ούτε δύο, αλλά οκτώ ράμματα για να είναι σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται. Ο ίδιος αρνήθηκε να βγει εκτός με το φορείο, σηκώθηκε και περπάτησε για να βγει εκτός της γραμμής του άουτ και αφότου του τοποθετήθηκε το προστατευτικό δίχτυ στο κεφάλι, επέστρεψε και αγωνίστηκε για κάτι παραπάνω από 20 λεπτά σε αυτή την κατάσταση.
Το δε χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που ο Μάριους, ο οποίος ήταν εκείνος που έδωσε την κουτουλιά, τελικά αποχώρησε από το παιχνίδι, επειδή ζαλιζόταν.
Η εικόνα αυτή του Μανώλη Σιώπη δεν θα μπορούσε να περάσει έτσι με κάποιους εκ των συμπαικτών του να σπεύδουν να τον πειράξουν - αποθεώσουν. Ο Αχμέντ Τουμπά ήταν εκείνος που πρώτος ανέβασε μαζί του μία φωτογραφία από τα αποδυτήρια κι έγραψε στην λεζάντα: «Το Ροντβάιλέρ μου».
Ο Γιάννης Κώτσιρας έβγαλε μία φωτογραφία τον 31χρονο αμυντικό μέσο στο αεροπλάνο της επιστροφής κι έγραψε πάνω: «Μια χαρά είσαι...» δανειζόμενος το πρώτο μέρος της γνωστής φράσης «Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα της».
