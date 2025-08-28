Αποχαιρέτησε τον κόσμο του ΠΑΟ και οδεύει προς Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης - «Θα πω εις το επανιδείν γιατί το πιστεύω»

Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο διεθνής επιθετικός έχει συμφωνήσει με την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας και αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη Λισαβόνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να γίνει συμπαίκτης του Γιώργου Βαγιαννίδη.Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ στη Σαμψούντα και μετά την πρόκριση έσπευσε να αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας στις εξέδρες και να αποθεωθεί.



Αργότερα μίλησε στην Cosmote TV για την πρόκριση και τόνισε πως δεν θα πει «αντίο» στον Παναθηναϊκό αλλά εις το επανιδείν.

«Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε αλλά θα γίνει στο μέλλον», είπε αρχικά.

Για το τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:«Στην αρχή δεν είχα αντιληφθεί τι γινόταν. Μετά στο λεωφορείο το κατάλαβα και είχα μια συγκίνηση. Είχα παραπάνω άγχος απ’ όσο συνήθως γιατί ήθελα να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Το κάνω πάντα αλλά αυτή τη φορά ήταν, ίσως, η τελευταία μου φορά και το ήθελα λίγο περισσότερο από κάθε φορά. Καλύτερα να μην έπαιζα καθόλου αν σκόραρα και δεν περνούσαμε. Όλοι αγαπάμε το σύλλογό μας κι αυτό θέλουν όλα τα παιδιά. Τώρα αν έκανα και τα δύο, ήταν ιδανικά. Δυστυχώς δε σκόραρα αλλά περάσαμε. Αυτό μετράει».

Για την Σπόρτινγκ: «Υπάρχει προφορική συμφωνία και μένουν τα τυπικά προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Αυτό ξέρω τώρα και θα ενημερωθώ αργότερα κι εγώ για τα περισσότερα».

Για τον Παναθηναϊκό και το ευχαριστώ: «Ευχαριστώ καταρχάς τη διοίκηση που με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους συμπαίκτες που πέρασαν από εδώ γιατί είναι από τους λόγους που έκανα το επόμενο βήμα και κυνηγάω τα όνειρά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω κανέναν απ’ αυτούς. Θα παραμείνουν για πάντα στη ζωή μου. Μην ξεχάσω τον κόσμο. Με στήριξε από την πρώτη στιγμή, ήταν δίπλα μου. Εγώ κρατάω και ακούω τα θετικά μόνο, έτσι είμαι σαν άνθρωπος και ότι άσχημο υπάρχει γύρο μου το απομακρύνω. Εις το επανιδείν θα πω εγώ, όχι γιατί το λέμε, αλλά γιατί το πιστεύω».





