Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα μετά από συγκλονιστική προσπάθεια ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία και αποκλείστηκε - Βίντεο

Η Εντιαγέ έσβησε το πρώτο, η ίδια με μπλοκ στην Στράντζαλη έσβησε και το δεύτερο, ενώ η Καζότ ισοφάρισε σε 25-25 και τελείωσε το επόμενο ράλι δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της. Η Ανθούλη έσβησε το πρώτο γαλλικό σετ μπολ, όμως η επίθεση της Ροτάρ και το λάθος της Κωνσταντινίδου (γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια της) τελείωσαν άδοξα το σετ.Παρά τον σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο χάσαμε το τρίτο σετ, η αρχική μας αντίδραση ήταν συγκλονιστική καταφέρνοντας να προηγηθούμε 4-1 και 9-5 με άσο της Κωνσταντινίδου και χάνοντας την ευκαιρία για το +5 με την άουτ κόντρα επίθεση της Μπακοδήμου. Σημείο που αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα καθώς η Γαλλία αντί για το -5, πλησίασε στους 2 (10-8 με κόντρα της Εντιαγέ) και στο 13-11 δεχθήκαμε σερί 0-5 καθώς η κούραση ήταν εμφανής και στις τρεις περιφερειακές... Πλέον το μομέντουμ ήταν με τη Γαλλία και στο 15-18 η χαμένη κόντρα μπάλα ήταν η τελευταία μας ευκαιρία για να επιστρέψουμε. Η διαφορά άνοιξε κι άλλο (15-21) και το όνειρο της πρόκρισης μας στις 16 καλύτερες ομάδες έσβησε άδοξα...Διακύμανση:1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-172ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 21-253ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 26-284ο σετ: 8-5, 13-16, 15-21, 17-25*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25) σε 105'ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Λαμπρούση, Τοντάι 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 15 (15/30 επ., 42% υπ. - 34% άριστες), Μπακοδήμου 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 31% άριστες), Ανθούλη 21 (19/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. - 40% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Τικμανίδου, Τσιόγκα 3 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα, Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.ΓΑΛΛΙΑ (Γκονζάλες Ερνάντες): Καζότ 25 (19/37 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 60% υπ. - 37% άριστες), Ν'ντιαγέ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβί 7 (7/9 επ.), Ελουγκά 5 (5/9 επ.), Ντανάρ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροτάρ 13 (13/28 επ., 50% υπ. - 33% άριστες) / Ζελίν (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Τζιαρντίνο, Στογιλίκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Φανγκουεντού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζικέλ, Χαεβεγκενέ.Το πανόραμα του Γ ομίλου (Τσιάνγκ Μάι)Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)Κυριακή 24 Αυγούστου 2025Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)Βραζιλία – Γαλλία: 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-12)Τρίτη 26 Αυγούστου 202512:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα15:30: Βραζιλία – Πουέρτο ΡίκοΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - C ΟΜΙΛΟΣΘ. ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΣΥΝΤ/ΣΕΤ ΣΥΝΤΕ/ΠΟΝΤΩΝ ΣΕΤ1. Γαλλία 7β. (2 νίκη, 1 ήττα,, 1.600, 1.043, 7-5 σετ)2. Βραζιλία 5β. (2 νίκες, 0 ήττες, 3.000, 1.248, 6-2 σετ)3. Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 2 ήττες, 0.571, 0,983, 4-7 σετ)4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 0.333, 0,773, 2-6 σετ)*Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά οι βαθμοί μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.