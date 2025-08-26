Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα μετά από συγκλονιστική προσπάθεια ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία και αποκλείστηκε - Βίντεο
Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα μετά από συγκλονιστική προσπάθεια ηττήθηκε με 3-1 από τη Γαλλία και αποκλείστηκε - Βίντεο
Η Εθνική ομάδα άγγιξε μια τεράστια νίκη που θα την έφερνε στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, αλλά ένα νεκρό διάστημα στο φινάλε του τρίτου σετ μας κόστισε την ήττα με 3-1 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια
Απέναντι σε μια ομάδα που το φετινό καλοκαίρι έκανε εκπληκτικά πράγματα στο VNL, παίζοντας χωρίς την καλύτερη μας αθλήτρια (Βασιλαντωνάκη) και χάνοντας την παραμονή του αγώνα τη βασική μας κεντρική (Τερζόγλου) η ελληνική ομάδα μπήκε στο γήπεδο και έκανε πραγματική κατάθεση ψυχής, φτάνοντας να προηγηθεί με 1-0 και με 21-16 στο τρίτο σετ. Δυστυχώς, όμως εκεί ήρθαν μαζεμένα τα δικά μας λάθη, η Γαλλία έβγαλε χαρακτήρα και με την εμπειρία της γύρισε το σετ και εν τέλει τον αγώνα κερδίζοντας και το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dccb6mbcwaz5)
Το ματς
Το πρώτο σετ ήταν ονειρικό για την Εθνική μας και ίσως το κορυφαίο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Γαλλία προηγήθηκε 0-1, 1-2 και από κει και πέρα έβλεπε την πλάτη μας. Με εκπληκτικό σερβίς και απίστευτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση (17/26) με τις Μπακοδήμου (6/7), Ανθούλη (6/10) πρώτα βιολιά δεν αφήσαμε τη Γαλλία να πάρει ανάσα. Ξεφύγαμε με 5-2 κι από εκείνο το σημείο συντηρούσαμε σταθερά μια διαφορά 2-4 πόντων (9-5, 10-8) μέχρι το 16-13 όπου με την Τοντάι στο σερβίς και συνεχόμενες κόντρες τελειώσαμε ουσιαστικά το σετ ξεφεύγοντας με 19-13 για να φτάσουμε άνετα στο 25-17.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcc91dha4bpt)
Κι ενώ ξεκινήσαμε εξίσου καλά στο δεύτερο σετ (2-0, 4-2) η συνέχεια ήταν διαφορετική με το γαλλικό μπλοκ να μπαίνει στην εξίσωση και τη δική μας επίθεση να μην είναι τόσο αποτελεσματική (έπεσε και η ποιότητα της υποδοχής). Η Γαλλία προσπέρασε 5-6 και το 7-8 έγινε 8-13 με μπλοκ και δικά μας λάθη και έχοντας εύκολη την αλλαγή ουσιαστικά πιέστηκε μόνο όταν με τον άσο της Ανθούλη μειώσαμε σε 18-20. Το επόμενο σερβίς όμως χάθηκε, ακολούθησε άουτ της Στράντζαλη και το σετ έκλεισε στο 21-25.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcc9gd88s615)
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με σχετική ισορροπία η οποία διατηρήθηκε μέχρι τη στιγμή που η Γαλλία προηγήθηκε 7-8 (από 7-6). Το λάθος της Εντιαγέ μας έβαλε πάλι μπροστά (9-8) και τα σερβίς της Κωνσταντινίδου μας έβαλαν σε θέση οδηγού (12-8) για να φτάσουμε στο 16-10 με μπλοκ και επίθεση της Ανθούλη. Εκεί όμως χάσαμε αδικαιολόγητα δύο σερί σερβίς (Τσιόγκα, Ανθούλη), η Γαλλία πήρε τυχερό πόντο (μετά το μπλοκ κι ενώ η μπάλα πήγαινε άουτ βρήκε το κεφάλι της Τοντάι) και με άσο της Εντιαγέ πλησίασε σε 17-14.
Το τάιμ άουτ έδωσε την ηρεμία, η Στράντζαλη πήρε την αλλαγή, η Τοντάι με μπλοκ στη Σιλβές διαμόρφωσε το 19-14 για να φτάσουμε στο 21-15 με μπλοκ της Κωνσταντινίδου. Κι εκεί γκρεμίστηκαν όλα... Η Εντιαγέ πήρε την αλλαγή, η Εθνική κόλλησε στην επίθεση και δέχθηκε σερί 0-4 για το 21-19 με τη Γαλλία (που στο 21-15 είχε αλλάξει τη μισή της ομάδα) να μειώνει σε 23-22 και να χάνει ευκαιρία ισοφάρισης, αλλά το μπλοκ της Στράντζαλη στην Εντιαγέ έφερε το διπλό σετ μπολ (24-22).
Το ματς
Το πρώτο σετ ήταν ονειρικό για την Εθνική μας και ίσως το κορυφαίο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Η Γαλλία προηγήθηκε 0-1, 1-2 και από κει και πέρα έβλεπε την πλάτη μας. Με εκπληκτικό σερβίς και απίστευτη αποτελεσματικότητα στην επίθεση (17/26) με τις Μπακοδήμου (6/7), Ανθούλη (6/10) πρώτα βιολιά δεν αφήσαμε τη Γαλλία να πάρει ανάσα. Ξεφύγαμε με 5-2 κι από εκείνο το σημείο συντηρούσαμε σταθερά μια διαφορά 2-4 πόντων (9-5, 10-8) μέχρι το 16-13 όπου με την Τοντάι στο σερβίς και συνεχόμενες κόντρες τελειώσαμε ουσιαστικά το σετ ξεφεύγοντας με 19-13 για να φτάσουμε άνετα στο 25-17.
Κι ενώ ξεκινήσαμε εξίσου καλά στο δεύτερο σετ (2-0, 4-2) η συνέχεια ήταν διαφορετική με το γαλλικό μπλοκ να μπαίνει στην εξίσωση και τη δική μας επίθεση να μην είναι τόσο αποτελεσματική (έπεσε και η ποιότητα της υποδοχής). Η Γαλλία προσπέρασε 5-6 και το 7-8 έγινε 8-13 με μπλοκ και δικά μας λάθη και έχοντας εύκολη την αλλαγή ουσιαστικά πιέστηκε μόνο όταν με τον άσο της Ανθούλη μειώσαμε σε 18-20. Το επόμενο σερβίς όμως χάθηκε, ακολούθησε άουτ της Στράντζαλη και το σετ έκλεισε στο 21-25.
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με σχετική ισορροπία η οποία διατηρήθηκε μέχρι τη στιγμή που η Γαλλία προηγήθηκε 7-8 (από 7-6). Το λάθος της Εντιαγέ μας έβαλε πάλι μπροστά (9-8) και τα σερβίς της Κωνσταντινίδου μας έβαλαν σε θέση οδηγού (12-8) για να φτάσουμε στο 16-10 με μπλοκ και επίθεση της Ανθούλη. Εκεί όμως χάσαμε αδικαιολόγητα δύο σερί σερβίς (Τσιόγκα, Ανθούλη), η Γαλλία πήρε τυχερό πόντο (μετά το μπλοκ κι ενώ η μπάλα πήγαινε άουτ βρήκε το κεφάλι της Τοντάι) και με άσο της Εντιαγέ πλησίασε σε 17-14.
Το τάιμ άουτ έδωσε την ηρεμία, η Στράντζαλη πήρε την αλλαγή, η Τοντάι με μπλοκ στη Σιλβές διαμόρφωσε το 19-14 για να φτάσουμε στο 21-15 με μπλοκ της Κωνσταντινίδου. Κι εκεί γκρεμίστηκαν όλα... Η Εντιαγέ πήρε την αλλαγή, η Εθνική κόλλησε στην επίθεση και δέχθηκε σερί 0-4 για το 21-19 με τη Γαλλία (που στο 21-15 είχε αλλάξει τη μισή της ομάδα) να μειώνει σε 23-22 και να χάνει ευκαιρία ισοφάρισης, αλλά το μπλοκ της Στράντζαλη στην Εντιαγέ έφερε το διπλό σετ μπολ (24-22).
Η Εντιαγέ έσβησε το πρώτο, η ίδια με μπλοκ στην Στράντζαλη έσβησε και το δεύτερο, ενώ η Καζότ ισοφάρισε σε 25-25 και τελείωσε το επόμενο ράλι δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της. Η Ανθούλη έσβησε το πρώτο γαλλικό σετ μπολ, όμως η επίθεση της Ροτάρ και το λάθος της Κωνσταντινίδου (γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια της) τελείωσαν άδοξα το σετ.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcca89g3vhvt)
Παρά τον σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο χάσαμε το τρίτο σετ, η αρχική μας αντίδραση ήταν συγκλονιστική καταφέρνοντας να προηγηθούμε 4-1 και 9-5 με άσο της Κωνσταντινίδου και χάνοντας την ευκαιρία για το +5 με την άουτ κόντρα επίθεση της Μπακοδήμου. Σημείο που αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα καθώς η Γαλλία αντί για το -5, πλησίασε στους 2 (10-8 με κόντρα της Εντιαγέ) και στο 13-11 δεχθήκαμε σερί 0-5 καθώς η κούραση ήταν εμφανής και στις τρεις περιφερειακές... Πλέον το μομέντουμ ήταν με τη Γαλλία και στο 15-18 η χαμένη κόντρα μπάλα ήταν η τελευταία μας ευκαιρία για να επιστρέψουμε. Η διαφορά άνοιξε κι άλλο (15-21) και το όνειρο της πρόκρισης μας στις 16 καλύτερες ομάδες έσβησε άδοξα...
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17
2ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 21-25
3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 26-28
4ο σετ: 8-5, 13-16, 15-21, 17-25
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25) σε 105'
ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Λαμπρούση, Τοντάι 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 15 (15/30 επ., 42% υπ. - 34% άριστες), Μπακοδήμου 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 31% άριστες), Ανθούλη 21 (19/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. - 40% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Τικμανίδου, Τσιόγκα 3 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα, Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.
ΓΑΛΛΙΑ (Γκονζάλες Ερνάντες): Καζότ 25 (19/37 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 60% υπ. - 37% άριστες), Ν'ντιαγέ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβί 7 (7/9 επ.), Ελουγκά 5 (5/9 επ.), Ντανάρ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροτάρ 13 (13/28 επ., 50% υπ. - 33% άριστες) / Ζελίν (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Τζιαρντίνο, Στογιλίκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Φανγκουεντού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζικέλ, Χαεβεγκενέ.
Το πανόραμα του Γ ομίλου (Τσιάνγκ Μάι)
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)
Βραζιλία – Γαλλία: 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-12)
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα
15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - C ΟΜΙΛΟΣ
Θ. ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΣΥΝΤ/ΣΕΤ ΣΥΝΤΕ/ΠΟΝΤΩΝ ΣΕΤ
1. Γαλλία 7β. (2 νίκη, 1 ήττα,, 1.600, 1.043, 7-5 σετ)
2. Βραζιλία 5β. (2 νίκες, 0 ήττες, 3.000, 1.248, 6-2 σετ)
3. Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 2 ήττες, 0.571, 0,983, 4-7 σετ)
4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 0.333, 0,773, 2-6 σετ)
*Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά οι βαθμοί μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι μισοί εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία στην Ελλάδα είναι ακούσιοι, ενώ στην Ευρώπη μόλις το 5%
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής
Παρά τον σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο χάσαμε το τρίτο σετ, η αρχική μας αντίδραση ήταν συγκλονιστική καταφέρνοντας να προηγηθούμε 4-1 και 9-5 με άσο της Κωνσταντινίδου και χάνοντας την ευκαιρία για το +5 με την άουτ κόντρα επίθεση της Μπακοδήμου. Σημείο που αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα καθώς η Γαλλία αντί για το -5, πλησίασε στους 2 (10-8 με κόντρα της Εντιαγέ) και στο 13-11 δεχθήκαμε σερί 0-5 καθώς η κούραση ήταν εμφανής και στις τρεις περιφερειακές... Πλέον το μομέντουμ ήταν με τη Γαλλία και στο 15-18 η χαμένη κόντρα μπάλα ήταν η τελευταία μας ευκαιρία για να επιστρέψουμε. Η διαφορά άνοιξε κι άλλο (15-21) και το όνειρο της πρόκρισης μας στις 16 καλύτερες ομάδες έσβησε άδοξα...
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17
2ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 21-25
3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 26-28
4ο σετ: 8-5, 13-16, 15-21, 17-25
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25) σε 105'
ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Λαμπρούση, Τοντάι 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 15 (15/30 επ., 42% υπ. - 34% άριστες), Μπακοδήμου 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 31% άριστες), Ανθούλη 21 (19/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. - 40% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Τικμανίδου, Τσιόγκα 3 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα, Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.
ΓΑΛΛΙΑ (Γκονζάλες Ερνάντες): Καζότ 25 (19/37 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 60% υπ. - 37% άριστες), Ν'ντιαγέ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβί 7 (7/9 επ.), Ελουγκά 5 (5/9 επ.), Ντανάρ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροτάρ 13 (13/28 επ., 50% υπ. - 33% άριστες) / Ζελίν (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Τζιαρντίνο, Στογιλίκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Φανγκουεντού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζικέλ, Χαεβεγκενέ.
Το πανόραμα του Γ ομίλου (Τσιάνγκ Μάι)
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)
Βραζιλία – Γαλλία: 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-12)
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα
15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - C ΟΜΙΛΟΣ
Θ. ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΣΥΝΤ/ΣΕΤ ΣΥΝΤΕ/ΠΟΝΤΩΝ ΣΕΤ
1. Γαλλία 7β. (2 νίκη, 1 ήττα,, 1.600, 1.043, 7-5 σετ)
2. Βραζιλία 5β. (2 νίκες, 0 ήττες, 3.000, 1.248, 6-2 σετ)
3. Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 2 ήττες, 0.571, 0,983, 4-7 σετ)
4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 0.333, 0,773, 2-6 σετ)
*Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά οι βαθμοί μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.
Ειδήσεις σήμερα:
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι μισοί εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία στην Ελλάδα είναι ακούσιοι, ενώ στην Ευρώπη μόλις το 5%
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα