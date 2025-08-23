Δυνατά για Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός - Αυτή είναι η πρόταση των «πρασίνων» σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο
Δυνατά για Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός - Αυτή είναι η πρόταση των «πρασίνων» σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο
Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Παναθηναϊκός προσφέρει 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην Μπόκα Τζούνιορς για τη μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα
Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Το Τριφύλλι έχει ξεχωρίσει τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό για την αναβάθμιση του στο «10» και προσπαθεί να κλείσει το deal.
Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δανεικός στην πρωταθλήτριας Αργεντινής, Πλατένσε, όμως ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι Πράσινοι προσφέρουν 4,5 εκατομμύρια δολάρια, συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα.
Αξιοσημείωτο πως για να κλείσει το deal θα πρέπει να τα βρει η Μπόκα Τζούνιορς με την Πλατένσε για τη διακοπή του δανεισμού του Αργεντινού, με τον Μέρλο να επισημαίνει πως τα δυο κλαμπ έχουν άριστες σχέσεις.
🚨[EXCLUSIVO] Panathinaikos busca llevarse a Vicente Taborda e hizo una oferta de u$s 4.5M más bonos por el 80% del pase.— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025
*️⃣Está a préstamo en Platense hasta fin de año y Boca ya negocia con el Calamar (hay buena relación entre clubes) para tratar de que la operación se haga. pic.twitter.com/OvrRV8zxVf
