Δυνατά για Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός - Αυτή είναι η πρόταση των «πρασίνων» σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο
SPORTS
Βιθέντε Ταμπόρδα Παναθηναϊκός Μπόκα Τζούνιορς

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Παναθηναϊκός προσφέρει 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην Μπόκα Τζούνιορς για τη μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Το Τριφύλλι έχει ξεχωρίσει τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό για την αναβάθμιση του στο «10» και προσπαθεί να κλείσει το deal.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δανεικός στην πρωταθλήτριας Αργεντινής, Πλατένσε, όμως ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι Πράσινοι προσφέρουν 4,5 εκατομμύρια δολάρια, συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα.

Αξιοσημείωτο πως για να κλείσει το deal θα πρέπει να τα βρει η Μπόκα Τζούνιορς με την Πλατένσε για τη διακοπή του δανεισμού του Αργεντινού, με τον Μέρλο να επισημαίνει πως τα δυο κλαμπ έχουν άριστες σχέσεις.


