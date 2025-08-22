Ιστιοπλοΐα: Πρεμιέρα με 72 σκάφη από 9 χώρες στην «Aegean Regatta 2025»

20:30: Τοπικοί χοροί της Λήμνου21:00: Τελετή έναρξης – Χαιρετισμοί21:30: «Τραγούδια του Αιγαίου» – Ζωντανό μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Β. ΠιτσικάΔιοργάνωση: Δήμος ΛήμνουΑγ. ΕυστράτιοςΕπίσκεψη στο Μουσείο Δημοκρατίας (τροποποιημένο Ωράριο Λειτουργίας)21:00: Απονομές και Συναυλία Walkman the bandΔιοργάνωση: Δήμος Αγ. ΕυστρατίοΠλωμάρι ΛέσβουΞεναγήσεις στο Μουσείο Ισιδώρου Αρβανίτη. πούλμαν του Αρβανίτη από την Μαρίνα ΠλωμαρίουΝησιώτικο γλέντι στην Πλατεία Πλωμαρίου με το μουσικό συγκρότημα του Απόστολου Μυρογιάννη. Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα της Λέσχης Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος» του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανταμάδου με δάσκαλο τον κ. Βασίλη Αγκοπιάν και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαγιάς με δασκάλα την κα Ντίνα Αντωνίου.Πριν την έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν οι απονομές βραβείων της ιστιοδρομίας. Παράλληλα, θα προσφερθεί κέρασμα στα πληρώματα των σκαφών από την Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου.Τέλος, στο Δημοτικό Πάρκο Πλωμαρίου θα λειτουργεί Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας από ντόπιους δημιουργούς και μαθητευόμενους στη Σχολή Ζωγραφικής Πλωμαρίου.Διοργάνωση: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης – Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου09:00: Τοπική ΙστιοδρομίαΑθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη15:00: Απονομή βραβείων – Beach party στο Joe’s Bar (παραλία του Ταρσανά- Έσσο Πάπας)19:30: Παρουσίαση του λευκώματος και προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Η Ξυλοναυπηγική Παράδοση στο Πλωμάρι» στο Πολύκεντρο ΠλωμαρίουΔιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ»Μυτιλήνη ΛέσβουΑπονομές – Πάρτυ για τα πληρώματα των σκαφών στον αύλειο χώρο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής ΠολιτικήςΤελετή Λήξης – Μουσική Εκδήλωση με το συγκρότημα EfapaxΔιοργάνωση: Δήμος ΜυτιλήνηςΧορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και ΠαράδοσηςΧορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECKΑθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη.