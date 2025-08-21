Ελίασον: «Χαρούμενοι που φύγαμε με θετικό αποτέλεσμα, όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς»
Όσα δήλωσε ο Σουηδός μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ για το Conference League
Ο σκόρερ της ΑΕΚ, Νίκλας Ελίασον, στην εκτός έδρας ισοπαλία με την Άντερλεχτ μίλησε μετά το ματς για το πως έζησε όλο το ματς
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Η Άντερλεχτ είναι πολύ καλή ομάδα, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο Θωμάς μας έσωσε σε πολλές στιγμές στην αρχή και μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο είναι την άλλη εβδομάδα στο γήπεδό μας και όλα είναι ανοιχτά.
Η Άντερλεχτ έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, είναι δύσκολο να παίζεις εδώ. Στην αρχή μας πίεσαν, ίσως και η δική μας η πίεση στην αρχή να μην ήταν αυτή που θα έπρεπε, όμως στη συνέχεια ισορροπήσαμε και όπως είπα είναι όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς.
Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα που σκόραρα και βοήθησα την ομάδα. Ήταν δύσκολο το χρονικό σημείο, έπρεπε κάποιος να σκοράρει και έτυχε να είμαι εγώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να βάλουμε γκολ και να φύγουμε με την ισοπαλία.
Πάντα νιώθεις ευγνώμων όταν σε αποθεώνει ο κόσμος, μας στήριξε πολύ από πριν το παιχνίδι και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τους ευχαριστούμε που ήρθαν και μας στήριξαν εδώ», είπε αναλυτικά.
