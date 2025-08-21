O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας - Πότε είναι το πρώτο τεστ για την ομάδα του Μπαρτζώκα
O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας - Πότε είναι το πρώτο τεστ για την ομάδα του Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας - Πότε είναι το πρώτο τεστ για την ομάδα του Μπαρτζώκα
Σε δύο τουρνουά επιπέδου Euroleague θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της σεζόν 2025-26.

Νωρίτερα ωστόσο και πιο συγκεκριμένα στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο φιλικό... ξεμουδιάσματος κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ κεκλεισμένων των θυρών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Μονακό (13/9) και την Παρί (14/9).

Λίγο αργότερα η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το «Crete International Basketball Tournament» αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) ενώ δύο ημέρες αργότερα (21/9) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα.

Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας


06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

  • Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
  • 13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
  • 14/09: Ολυμπιακός – Παρί


  • Crete International Basketball Tournament
  • 19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
  • 21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός


Πηγή: gazzetta.gr

