O Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας - Πότε είναι το πρώτο τεστ για την ομάδα του Μπαρτζώκα
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας
Σε δύο τουρνουά επιπέδου Euroleague θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της σεζόν 2025-26.
Νωρίτερα ωστόσο και πιο συγκεκριμένα στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο φιλικό... ξεμουδιάσματος κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ κεκλεισμένων των θυρών.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Μονακό (13/9) και την Παρί (14/9).
Λίγο αργότερα η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το «Crete International Basketball Tournament» αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) ενώ δύο ημέρες αργότερα (21/9) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα.
06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)
Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας
- Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
- 13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
- 14/09: Ολυμπιακός – Παρί
- Crete International Basketball Tournament
- 19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
- 21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός
Πηγή: gazzetta.gr
Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
